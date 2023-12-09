Прогулка закончилась для школьника больницей. Он перебегал Петергофское шоссе на «красный»

14-летнего подростка сбили на Петергофском шоссе. Он перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 декабря.



Авария произошла накануне около 13:45. Полицейские установили, что 54-летний водитель кроссовера «Москвич-3» ехал по Петергофскому шоссе в сторону улицы Доблести. На светофоре у автобусной остановки он сбил 14-летнего школьника, который решил перейти дорогу на красный свет.

Подростка госпитализировали. По данным «Фонтанки», врачи диагностировали у него травмы средней степени тяжести, среди которых закрытая черепно-мозговая травма и ушибы, в том числе отдела позвоночника.