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    Прогулка закончилась для школьника больницей. Он перебегал Петергофское шоссе на «красный»

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    14-летнего подростка сбили на Петергофском шоссе. Он перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 декабря.

    Авария произошла накануне около 13:45. Полицейские установили, что 54-летний водитель кроссовера «Москвич-3» ехал по Петергофскому шоссе в сторону улицы Доблести. На светофоре у автобусной остановки он сбил 14-летнего школьника, который решил перейти дорогу на красный свет.

    Подростка госпитализировали. По данным «Фонтанки», врачи диагностировали у него травмы средней степени тяжести, среди которых закрытая черепно-мозговая травма и ушибы, в том числе отдела позвоночника.

    Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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