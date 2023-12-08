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    Подробный прогноз на выходные. Тёплый фронт ожидается в понедельник

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    Мощный атлантический циклон теснит аномально холодный барический максимум и постепенно меняет погоду в Петербурге и Ленинградской области. Подробный прогноз на выходные и начало следующей недели дал 8 декабря ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Пока город остаётся на периферии антициклона, но в последующие дни облака будут становиться всё более плотными, возрастёт вероятность осадков, и температура медленно, но уверенно пойдёт вверх. О сегодняшней погоде «Фонтанка» уже рассказывала. В субботу будет облачно с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег. Ночью минус 12–14 градусов, днём минус 9–11. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

    В воскресенье облачно, временами снег и уже теплее: ночью минус 11–13, днём минус 8–10 градусов. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать, но всё ещё останется выше нормы — 766 мм рт. ст.

    В понедельник, по предварительному прогнозу, регион окажется на пути тёплого атмосферного фронта. Температура подпрыгнет до минус 5–7 градусов, и снега станет больше.

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