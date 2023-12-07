Сдавайте телефоны!

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому школьникам будет запрещено пользоваться во время уроков телефонами. Как нередко в нашей стране бывает, законодатель выпустил в свет заведомо невыполнимое правило, исполнить которое в полной мере на территории всей страны будет невозможно.

Борьба учителей с телефонами на уроках началась одновременно с эрой «мобилизации» учеников. И если на первых этапах, когда сотовые были у детей дорогой экзотикой, никаких четко сформулированных формальных правил для запрета не было, то теперь в уставах большинства школ это положение всё же прописано.



Но есть нюанс. Как известно, ни один локальный акт, такой как устав школы или ее правила внутреннего распорядка, не может противоречить федеральным нормативным актам.

Но вот мы читаем в правилах одной из школ Петербурга: «Запрещается во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения учитель имеет право изъять техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований устройство возвращается только в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося».

Этот пункт в составе общих правил был принят решением общего собрания работников школы, с учетом мотивированного мнения «родительской общественности» и школьного ученического совета. Подписано директором. Однако стоит хотя бы мало-мальски подкованному юридически родителю или старшекласснику оспорить этот пункт или просто отказаться его исполнять, вся «родительская» общественность, педсовет и директор окажутся в довольно кислом положении. Напомним, закон, по которому телефоном запрещено пользоваться на уроке, еще не принят. Да, родители ребенка подписываются при заключении договора на образование со школой под тем, что они обязуются соблюдать правила внутреннего распорядка. Но если ребенку, например, потребуется экстренно связаться с родителями, что правила прямо запрещают, никак не оговаривая исключения, их сила будет совершенно ничтожной.



Теперь дальше — про изъятие. Это очень потешный пункт для тех юристов и правоохранителей, которые по долгу службы сталкиваются с этой процедурой. Ах как хотели бы они иметь такое же простое и непринужденное основание для изъятия предметов, «явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения», что прописывают себе учителя в случае с мобильными телефонами. В реальной жизни, разумеется, для изъятия необходимы два понятых, видеофиксация, протокол с подробным описанием изымаемого предмета, подписью понятых и владельца изымаемого. Ну и, разумеется, особый режим хранения изъятого — со строгой отчетностью за него.



Так что если бы в приведенном выше фрагменте правил внутреннего распорядка не был употреблен юридически значимый термин «изъятие», а было бы честно написано: «учитель заберет телефон и положит к себе в тумбочку», — мороки было бы меньше. А законности — столько же. В обоих случаях с точки зрения законодательства школьник не совершает ни административного правонарушения, ни преступления. А вот статьи КоАП, а то и УК РФ, если учитель «изъятый» дорогой телефон случайно кокнет, есть — «Самоуправство».



Как родитель я полностью согласен с тем, что пользоваться телефонами во время уроков детям ни к чему. Да, это отвлекает их самих и их соседей, мешает учителю нормально вести урок. Да, дети часто наглеют и их надо ставить на место. Это я как родитель тоже подтверждаю. Но оставлять в такой ситуации учителя один на один с нарушителем правил внутреннего распорядка — значит подставлять его, вот я к чему клоню.

Давайте посмотрим, какие законные способы воздействия на ученика в реальности есть у учителя и школьной администрации. Они прописаны в законе «Об образовании»: замечание, выговор, отчисление. Во всех случаях есть оговорки. К примеру, отчислить из школы можно только человека 15 лет и старше. А если родители его заартачатся и стыдливо сами не заберут его из школы, то — с очень долгими танцами с бубном при участии комиссии по делам несовершеннолетних. А потом ей надо будет в течение месяца куда-то его обязательно (это тоже по закону так) устроить учиться в другое место, потому что он имеет полное право на получение общего образования. То есть до 11-го класса или до конца техникума.



Теперь дальше. Ни одно из этих дисциплинарных взысканий не может применяться к ученику начальной школы. То есть с хулиганом-четвероклассником ничего нельзя сделать в принципе. Только привлекать его родителей к ответственности за неисполнение их обязанностей.

Это долго, муторно, без гарантии на успех, но это сейчас единственная мера воздействия против разбушевавшегося десятилетки. Всё остальное, включая «изъятие» телефона, — незаконно. Ну и, главное, сильно подставляет учителя и даже подводит его под монастырь. Отобрал он у шалопая дешевый кнопочный телефон, приходит родитель забрать его и заявляет: а у него был IPhone 15 стоимостью 230 тысяч рублей. Вот чек о покупке телефона. Верните мне его.

И что? Какой аргумент предъявит учитель? Несуществующий протокол изъятия с видеофиксацией и подписями школьника и двух понятых? Ну вот на кой черт учителю всё это нужно? Зачем ему так рисковать, играя в эти псевдоюридические игры, на которые его толкает директор, подписавший юридически ничтожный документ? Да засунь ты себе этот свой телефон… в рюкзак. Поглубже.



Каким местом работают юристы в РОНО, составляя подобные записульки и подсовывая на подпись директору, не очень понятно. Какую ответственность они понесут, когда учителя в суде таки обяжут заплатить за несуществующий «изъятый» айфон? Да и администрация школы, что-то сомнительно что будет сильно поддерживать учителя в такой ситуации. Потому что там же и правда самоуправство вырисовывается. А 230 тысяч — это существенный вред уже, то есть ст. 330 УК , а не КоАП. А если, не приведи господь, этот телефон учитель из рук ребенка выхватил силой, — то уже часть вторая, с применением силы или угрозой применения (до пяти лет). Вот кто будет прикрывать спину учителя в такой ситуации? Юрист из РОНО? Что-то сильно сомневаюсь.

Давайте так. Наших детей на уроках обществознания и на «Разговорах о важном» убеждают, что мы живем в правовом государстве. Подразумевая, что они должны осознать себя его частью и следовать установленным законам и правилам. Но в эту игру можно играть вдвоем. Давайте вооружим юридической защитой не только ребенка (у него этой защиты и защитников, если начать разбираться, целый полк, к слову), но и учителя.



Сидя в Охотном Ряду и нажимая на кнопки, легко сказать: а теперь нельзя на уроках с мобилой. А дальше-то что? В каком подзаконном акте, дорогие депутаты, вы прописали порядок изъятия телефона у школьника и обезопасили учителя от припадочных родителей? Какие вы на законодательном уровне даете ему инструменты для воздействия на школьников до 14 лет включительно? Ну вот если по-честному, а не эти вот выговоры и замечания. Они действуют только на милых домашних пупсиков, а не на реально опасных (в том числе и для учителя) недорослей.



Дальше должны, видимо, следовать советы «хорошенько поговорить с родителями». Ну-ну. Опять же, это действует только на совестливых и приличных. А если у них вода в унитазе отключена за неуплату квартплаты, приставы каждый день по три раза звонят и третья ходка только завершилась?.. Это, может, будет даже очень хорошо, если они дверь учителю не откроют.



Остаются только откровенно незаконные способы, которые прямо и явно запрещены законом: запугивание и физические наказания, да? Или что вы, дорогие законодатели, предлагаете учителю, чтобы он реализовал в жизнь вашу прекрасную идею запретить телефоны на уроках? Сходите, знаете ли, сами к такому ребенку с его родителями домой и «хорошенько поговорите». Куда идти, вам практически в любой школе укажут.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

