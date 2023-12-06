Госдума запретила смартфоны на уроках в школе и сделала труд обязательным предметом

Госдума РФ 6 декабря приняла в третьем чтении законопроект о запрете пользоваться смартфонами на уроках в школе. В окончательном варианте нельзя даже для образовательных целей. Этот же закон касается дисциплины в школах и вводит обязательные уроки труда.
Смартфоны
Согласно законопроекту, школьники не должны использовать «средства подвижной радиотелефонной связи» во время уроков, за исключением случаев, когда возникает опасность для жизни и здоровья учащихся либо сотрудников школы, или других экстренных ситуаций. В первом чтении пользоваться смартфонами предлагали разрешить и для образовательных целей, если это предусматривает учебная программа, но ко второму чтению это убрали.
В силу норма должна будет вступить со дня опубликования закона.
Дисциплина
Поправки в закон «Об образовании» позволят вносить в правила внутреннего распорядка в школе требования к поведению в учреждении и дисциплине на занятиях. Контролировать их соблюдение должны будут педагоги и руководство школы. Учителя также смогут направлять обращение о применении дисциплинарных взысканий к ученикам, нарушающим правила или ущемляющим права педагогов. Администрация учреждений должна будет рассматривать такие обращения в обязательном порядке.
Эта норма также вступает в силу после опубликования закона.
Уроки труда
Законопроект вводит обязательные уроки труда (технологии) для начальной и средней школы. По мнению одного из авторов инициативы, депутата Госдумы Сергея Колунова, эта поправка позволит вернуть престиж рабочим специальностям, пишут РИА Новости. Это единственная норма, которая вступит в силу не сразу после опубликования закона, а с 1 сентября 2024 года.