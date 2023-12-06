Госдума запретила смартфоны на уроках в школе и сделала труд обязательным предметом

Госдума РФ 6 декабря приняла в третьем чтении законопроект о запрете пользоваться смартфонами на уроках в школе. В окончательном варианте нельзя даже для образовательных целей. Этот же закон касается дисциплины в школах и вводит обязательные уроки труда.



Смартфоны

Согласно законопроекту, школьники не должны использовать «средства подвижной радиотелефонной связи» во время уроков, за исключением случаев, когда возникает опасность для жизни и здоровья учащихся либо сотрудников школы, или других экстренных ситуаций. В первом чтении пользоваться смартфонами предлагали разрешить и для образовательных целей, если это предусматривает учебная программа, но ко второму чтению это убрали.