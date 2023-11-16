Законопроект о запрете смартфонов на уроках приняли в первом чтении

Госдума на заседании 16 ноября приняла в первом чтении законопроект, регулирующий пользование смартфонами во время уроков в школах. Касается документ и других дисциплинарных вопросов.



На рассмотрение Госдумы поправки к Закону «Об образовании» были внесены 27 октября. Они запрещают школьникам пользоваться смартфонами во время учебных занятий, если это не предусмотрено учебной программой. Исключения сделаны для случаев угрозы жизни или здоровью или других экстренных ситуаций.

Также поправки позволят вносить в правила внутреннего распорядка учебного учреждения требования к дисциплине на занятиях и поведению в школе, которые обязательно должны будут соблюдать все учащиеся. Контролировать их соблюдение должны будут учителя, администрация школы и другие ответственные лица. Педагоги смогут направлять обращения о назначении нарушителям дисциплинарных взысканий, а администрация учреждения обязана будет их рассматривать.