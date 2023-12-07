С зеленым подбоем и кровавым карманом — Эрмитаж показал спасенный кафтан Петра I

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В реставрационно-хранительском центре Эрмитажа в Старой деревне представили результаты многомесячного труда: используя новейшие технологии и оборудование, музейщики вернули «товарный вид» одному из «саксонских» кафтанов основателя Петербурга.



Темно-зеленый, с ярко-салатовой подкладкой и кроваво-красным карманом (правда, мешок кармана снаружи не виден), наряд был изготовлен в 1710-х по французской моде из сукна высшего качества. И украшен по-царски — галунами и мехом.



Однако мех, галуны и почти все пуговицы (кроме двух, послуживших образцами) были утрачены. Выцвела и истлела шелковая подкладка, вылинял карман.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Для человека непосвященного вид этих костюмов ужасен, — показывает слайды с неотреставрированными петровскими кафтанами хранитель «Гардероба Петра I» Нина Тарасова. — Ну, что тут скажешь? Постарались петербургский климат, моль, кожеед и грызуны, повредившие некогда отличного качества английское и голландское сукно. Довольно скоро пришел в негодность мех. И уже после кончины Петра I во время ревизии тесных кладовых мех просто спороли с кафтанов, причем далеко не всегда это было сделано аккуратно. Печальная участь постигла также шелковые подкладки, пуговицы и галуны,

которые срезали и могли использовать для других целей — например, при изготовлении придворных парадных и маскарадных, театральных костюмов».



Выяснять, что за мех был на кафтане, пришлось с помощью микроскопа. С поверхности сукна реставраторы брали волоски и анализировали их структуру, сличая по Атласу волос млекопитающих. Оказалось, мех был — соболий.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заведующая лабораторией научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи Марина Денисова оценивает размер кафтана как 50–52-й. По ее словам, телосложение у Петра было атлетическое — что называется, «без животика».

«Абсолютно стройное — сухощавый, высокий», — комментирует она.

Прежде, чем приступить к реставрации, наряд отчистили.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В первую очередь, мы сделали страховочные стежки, чтобы зафиксировать все следы (сукно сохранило четкие отпечатки галунов — прим.ред.), которые могут во время очистки ослабнуть, — чтобы не потерять эту драгоценную для нас информацию, и дальше приступили к водной очистке. — рассказала Денисова. — Ткани очень любят водную очистку, если позволяет материал. Мы очищали ее очень деликатной мыльной пеной, которая состоит из природного материала, — очищали мыльным корнем, который готовили своими руками».



Подобрать точный оттенок помогло не только чутье и острый глаз, но и новые технологии — спектрофотометр. Для по-разному выцветших участков брали разные ткани. Восстановили галуны и недостающие пуговицы, повторяя стежки металлизированных нитей, оплетавших деревянные болваночки.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но еще один интересный факт об этой реставрации — то, что она была сделана на средства, собранные краудфандингом в соцсети «ВКонтакте». Пользователи приобретали стикеры с Петром I, и таким образом удалось собрать три миллиона рублей. Так что нынешнее представление отреставрированного костюма — еще и отчет Эрмитажа перед жертвователями.



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





До настоящего времени в Эрмитаже были отреставрированы два из пяти «саксонских» кафтанов Петра Великого. В 1970-х годах был — кафтан красного цвета, в 2014 году — белый кафтан. Команде «ВКонтакте» предлагали на выбор три варианта — кроме зеленого, это были коричневый и еще один белый кафтаны. Им своей реставрации придется подождать.



Музей хранит и другие еще не отреставрированные предметы гардероба императора — всего вещей «с царского плеча» дошло до наших дней свыше 300, в Эрмитаж они поступили в 1941 году. Часть их, в первозданном виде, публике показывают в Галерее костюма.

