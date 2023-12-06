Как Эстония ме-е-едленно «закрывает» границу с Россией. Четвертую неделю подряд

Фото: Sergei Stepanov / Zuma / TASS Поделиться Поделиться





«Эстония готова вслед за Финляндией закрыть границу с Россией», — уверяют заголовки СМИ каждую неделю. Предупреждения уже раздали, бетонные «зубы» по мосту Дружбы расставили, колючую проволоку повесили, скоро Суоми открываться обратно начнет, а эстонцы всё готовятся. «Фонтанка» собрала хронику «закрытия» эстонской границы.



«Полиция не советует ездить в Россию!» — озаглавлено последнее сообщение на сайте эстонских правоохранителей. 3 декабря памятку с аналогичным текстом начали раздавать эстонские пограничники. Фотография предупреждения появилась в одном из чатов, посвященных поездкам за границу.



«В последние недели Россия намеренно направляла к границе Эстонии группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз, — утверждается в сообщении. — Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены закрыть пограничные пункты для защиты национальной безопасности и общественного порядка, как это уже сделала Финляндия из-за миграционного давления».



Если переходы закроются, заключают авторы сообщения, возвращение в Эстонию может превратиться в отдельное путешествие на еще несколько сотен километров.

Здесь можно было бы предположить, что Эстония вскоре действительно закроет границу. Если бы не аналогичные заявления на протяжении последних трех недель.

16 ноября, когда Финляндия в первый раз объявила о решении закрыть ряд пунктов пропуска, эстонский руководитель пограничной службы Вейко Коммусаара заявил, что его страна допускает «частичное или полное» закрытие пунктов пропуска с Россией и, если потребуется, готова предотвратить любую нелегальную миграцию.



В ночь на 17 ноября на мост Дружбы между эстонской Нарвой и российским Ивангородом привезли бетонные пирамиды — заграждения — «зубы дракона». 19 ноября появились фото поближе от местных жителей .

Как подтвердил эстонским СМИ руководитель нарвского погранпункта Марек Лийва, пограничники подготовили бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит ограничить въезд в страну из России. Сигнал был четкий — кто после Финляндии смотрел билеты в Эстонию, притормозили — вдруг и эти закроются? Но дальше ничего не произошло.



22 ноября министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс обвинил Россию в «гибридной операции» с мигрантами и пригрозил закрытием границы, писал Reuters. Как говорил Ляэнеметс, Эстония уже подготовилась к закрытию пограничных переходов, если «миграционное давление со стороны России возрастет». И готова принять меры к мигрантам, если они предпримут попытки проникнуть из России в Эстонию за пределами погранпунктов. Но и тут ничего не произошло.

24 ноября Эстония «заточила» «зубы дракона» — в Нарве начали ставить дополнительные ограждения на границе с Россией. Это уже точно «часть подготовки к возможному закрытию границы с РФ», писало РИА Новости со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR. И опять ничего.



30 ноября эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна призвал жителей страны отказаться от поездок в Россию, так как если Эстония перекроет границу, они окажутся заблокированы и не смогут вернуться назад.

2 декабря министр обороны республики Ханно Певкур также пригрозил, что «мы можем тоже закрыть границу. Мы не должны пускать этих людей в нашу страну, потому что они не мигранты в том смысле, как мы понимаем. Они просто инструмент в руках России».

3 декабря глава пограничной службы Эстонии Эва Кальмус предостерегла жителей страны от поездок в Россию, заявив, что могут закрыть границу в течение часа, если будет принято такое решение.



«Мы просим не ездить в Россию. Те, кто уже поехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно», — сказала Кальмус.



Но по состоянию на утро 6 декабря изменений в работе границы нет никаких. Всё открыто. Накануне в МИД России заявили, что не получали от Эстонии никаких официальных заявлений о закрытии границы.

Так почему до сих пор не закрылись? Во-первых, ситуация не та. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции объяснил: страна готова закрыть границы, но не будет делать это просто ради того, чтобы их закрыть. В Нарве сейчас совсем не Финляндия с десятками велосипедистов.



Отдельные попытки африканцев по финскому сценарию попасть в Эстонию провалились с треском. Их разворачивали прямо на мосту Дружбы, и никакое падение ниц и мольбы не помогали. По данным на 22 ноября, таких пытающихся было всего семь десятков, что не идет ни в какое сравнение с масштабами в Суоми.



Во-вторых, это ближайшая оставшаяся внешняя граница ЕС, можно предположить, что она удобна и для дипломатов, и для грузов. Например, финские пограничные пункты страны Запада использовали для обслуживания своих посольств в Москве.

А кроме того, граница скоро закроется сама собой. С 1 февраля пункт в Ивангороде будет закрыт на ремонт, и бетонные блоки и колючая проволока всё равно пригодятся.

Илья Казаков, «Фонтанка»

