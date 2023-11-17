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    Эстонцы свозят бетонные пирамиды на мост Дружбы. Готовы перекрыть границу с Россией.

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    Эстонские пограничники готовы перекрыть мост Дружбы, между Нарвой и Ивангородом. Ночью на границу привезли бетонные пирамиды — заграждения.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Как подтвердил в пятницу, 17 ноября, эстонским СМИ руководитель нарвского погранпункта Марек Лийва пограничники действительно подготовили бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит ограничить въезд в страну из России, как уже сделала Финляндия.

    Но они могут пригодится, по его словам, и по другой причине — с 1 февраля пункт в Ивангороде будет закрыт на ремонт, и эти бетонные блоки всё равно установят на время закрытия движения на мосту.

    Накануне, как писала «Фонтанка», руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что его страна допускает «частичное или полное» закрытие пунктов пропуска с Россией.

    Почему самые близкие к Петербургу пограничные пункты пропуска в Финляндию закрываются, как теперь проехать и что будет с автобусами — читайте в подробном разборе «Фонтанки».

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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