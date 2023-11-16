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    СМИ: Эстония и Норвегия готовы закрыть границу с Россией

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    Вслед за Финляндией готовы рассмотреть возможность закрытия границы с Россией еще две страны — Эстония и Норвегия, пишут местные СМИ.

    Как сообщают эстонские журналисты 16 ноября со ссылкой на руководителя пограничной службы Вейко Коммусаара, Эстония допускает «частичное или полное» закрытие пунктов пропуска с Россией и, если потребуется, готова предотвратить любую нелегальную миграцию.

    Норвежский министр юстиции Эмили Энгер Мель заявила, что Норвегия также готова отреагировать молниеносно.

    «Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, для нас было бы целесообразным закрыть границу в кратчайшие сроки, если это необходимо», — сказала Мель в интервью NTB.

    Что произошло на границе с Финляндией, когда она закроется и как теперь ездить в Хельсинки — читайте в разборе «Фонтанки».

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