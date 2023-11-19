Эстонцы обнажили зубы и обыскивают машины. Что творится на мосту Дружбы

Мост Дружбы, между российским Ивангородом и эстонской Нарвой ощетинился «зубами дракона» — противотанковыми бетонными пирамидками, которые привезли пограничники из Эстонии. Читатель «Фонтанки» прислал свежие фото, как пирамидки грозно стоят в сторонке, и описал общую атмосферу.



«Это зубы дракона на мосту Дружбы, днём 19 ноября. Эстонские таможенники проверяют салон каждой машины заезжающей на эстонскую половину моста на наличие «нежданных гостей», — рассказал «Фонтанке» читатель Олег.