Двух школьниц трогал против их воли мужчина в центре Петербурга. В описании педофила сходится всё, кроме расы

С разницей в час в полицию Центрального района Петербурга пришли родители двух школьниц с заявлением о нападении педофила.



14-летняя петербурженка возвращалась домой из школы накануне около половины третьего дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря. У дома 2 по Таврической улице к ней подошел мужчина в оранжевом жилете и против её воли стал трогать. Девочка смогла убежать и пожаловалась на незнакомца пришедшим с работы родителям. Они уже написали заявление в полицию в половине седьмого вечера.

