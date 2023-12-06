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    Двух школьниц трогал против их воли мужчина в центре Петербурга. В описании педофила сходится всё, кроме расы

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    С разницей в час в полицию Центрального района Петербурга пришли родители двух школьниц с заявлением о нападении педофила.

    14-летняя петербурженка возвращалась домой из школы накануне около половины третьего дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 декабря. У дома 2 по Таврической улице к ней подошел мужчина в оранжевом жилете и против её воли стал трогать. Девочка смогла убежать и пожаловалась на незнакомца пришедшим с работы родителям. Они уже написали заявление в полицию в половине седьмого вечера.

    А в 19:30 в единую службу 112 позвонила 13-летняя девочка, которую незнакомец пытался удержать у дома 37 по Шпалерной улице. По предварительной информации, он схватил школьницу за плечо, грозился изнасиловать, а потом отпустил.

    Обе пострадавшие описывают обидчика как мужчину плотного телосложения на вид лет 40. При этом одна из пострадавших описывает его как представителя монголоидной расы, а вторая — как европеоидной.

    Ведется поиск злоумышленника. Или двух.

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    Комментарии 10

    Гость06 Дек 2023 в 10:07
    Очевидно, что шерсть
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