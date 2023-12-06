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    Adidas и Reebok возвращаются на российские полки

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    Несмотря на уход Adidas и Reebok с российского рынка, их продукцию можно будет купить официально. Эти товары будут продаваться в новой сети ASP, которую запускает Lestate — дистрибьютор западных спортивных брендов. При этом, по оценке экспертов, в сегменте спортивных товаров усиливается конкуренция из-за активизации локальных игроков, пишет 6 декабря «Коммерсантъ».

    В самой Lestate изданию рассказали о планах развивать сеть монобрендовых магазинов с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP. Первый магазин должен открыться на этой неделе в Москве в аутлете «Белая дача». Затем розничная сеть будет постепенно расширяться.

    Lestate основана в 2010 году, она занимается дистрибуцией спортивной одежды и обуви и развивает сеть магазинов Sport Point. Она уже продает одежду и обувь Nike — еще одного зарубежного ретейлера, покинувшего российский рынок после начала СВО. По данным СПАРК, в 2022 году выручка операционной компании Lestate ООО «Профи тренд» достигла 1,86 млрд руб. (рост на 25,7% год к году), чистая прибыль — 135 млн руб. (почти в пять раз).

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    АdidasReebokУход брендовСпорттовары
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