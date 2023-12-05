Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга могут стать рекордными в 2023 году

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Петербурге по итогам года могут превысить 160–180 млрд рублей. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.



Показатель может побить прежний рекорд, зафиксированный в 2021 году, когда инвесторы вложили в коммерческую недвижимость города 171,9 млрд рублей. При этом, по прогнозу аналитиков, в 2024 году объем инвестиций может упасть до 110–130 млрд рублей. В компании это связывают с тем, что большинство крупнейших иностранных собственников уже реализовали свои объекты.