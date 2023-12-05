Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга могут стать рекордными в 2023 году

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Петербурге по итогам года могут превысить 160–180 млрд рублей. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.
Показатель может побить прежний рекорд, зафиксированный в 2021 году, когда инвесторы вложили в коммерческую недвижимость города 171,9 млрд рублей. При этом, по прогнозу аналитиков, в 2024 году объем инвестиций может упасть до 110–130 млрд рублей. В компании это связывают с тем, что большинство крупнейших иностранных собственников уже реализовали свои объекты.
«В 2024 году ожидается замедление динамики инвестирования — большинство крупнейших иностранных фондов и компаний уже реализовали свои объекты локальным инвесторам, хотя мы еще ожидаем ряд крупных сделок с зарубежными активами. Дополнительным фактором, оказывающим влияние на снижение инвестирования, также будет повышение ключевой ставки и рост стоимости заемного финансирования», — заявил партнер NF Group Станислав Бибик, слова которого приводятся в релизе.
При этом в компании отмечают, что даже так, уровень инвестиций в 2024 будет выше среднего.
Какие еще тренды на петербургском рынке коммерческой недвижимости выделяют консалтинговые компании и за счет каких сделок стал рекордным 2023-й год, читайте в материале «Фонтанки».