Стоит ли менять принцип охраны исторических зданий в Петербурге. Мнение градозащиты и комментарий Смольного

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Градозащитники обсудили корректировку закона об охранных зонах, которая предлагает разделить исторические здания на средовые и несредовые. Запрет на снос последних предлагается снять. Эксперты пришли к выводу, что Петербургу необходим пообъектный учет дореволюционных построек. А предложенную категоризацию назвали порочным подходом.





Градозащитное сообщество собралось 5 декабря, чтобы обсудить готовящуюся корректировку городского закона об объединенных охранных зонах №820–7. О предложенном изменении «Фонтанка» подробно рассказывала. Если кратко: по действующей версии закона под защитой от сноса находятся все здания до 1917 года, а в периферийных районах — и здания до 1957 года. Их предложено разделить на категории: средовые объекты (в том числе и ценные), снос которых по-прежнему будет запрещен, и несредовые, для которых запрет демонтажа будет снят. Сейчас в предварительном списке несредовых находятся 389 зданий.



Замена объективного критерия на субъективный



«Нам предлагают заменить объективную оценку, объективный критерий (дата постройки. — Прим. ред.) на субъективный. Время постройки — критерий объективный. И то мы

видим, что многие здания подвергаются атакам, когда их пытаются объявить якобы не историческими, подделывают годы постройки», — заявил зампред фракции «Яблоко» Заксобрания, член совета движения «Старый Петербург» Борис Вишневский.



Разделение исторических зданий на средовые и несредовые является уже субъективным критерием, а значит, оставляет пространство для маневров. Депутат предложил задуматься, для чего делается такая категоризация и кто именно будет судить о ценности здания. Он напомнил, что заказчиком историко-культурной экспертизы проекта зон является ООО НИиПИ «Спецреставрация» (совладелец Игорь Пасечник), юрлицо причастно к обоснованию законности сноса дома Рогова, манежа лейб-гвардии Финляндского полка и Аракчеевских казарм.



Но к датам постройки есть вопросы. Президент научного комитета ИКОМОС — Россия по правовым вопросам археолог Алексей Ковалев пояснил, что эта дата определяется по техпаспорту — жесткая формулировка исходила из того, что нужен жесткий критерий. Однако это «работает» только для жилых многоквартирных домов, так как многие дореволюционные промышленные постройки получили техпаспорта уже в советский период — с советскими же датами, у деревянных построек, как правило, вообще нет техпаспортов. «Надо переходить к пообъектному учету всей исторической застройки», — констатировал археолог.



Разделение учитывает только градостроительную ценность



«Мне представляется, что сам термин, сам принцип более чем сомнителен, если не сказать более резкое слово «порочен». Объясню почему. Средовая характеристика, безусловно, — одно из ценных качеств той или иной постройки. Это лишь градостроительная характеристика этой постройки. Она может и часто обладает и другими качествами. Это очень существенный момент. А может быть, эта постройка имеет мемориальное значение, может быть, в ней уникальные конструкции, которые к среде, как вы догадываетесь, отношения не имеют», — высказался замглавы совета по сохранению культурного наследия, председатель общества «Старый Петербург» и эксперт Минкульта Михаил Мильчик.



Мильчик рассказал о ситуации на рабочей группе в комитете по охране памятников, где рассматривали дом на Лиговском проспекте — одноэтажное здание, несредовое, скромное с точки зрения архитектуры. Однако эксперт подчеркнул, что оно является ценным уже потому, что фиксирует ту среду, которая уже исчезла в этом месте. «Это память о той среде. И в этом смысле это рядовое здание представляет интерес», — пояснил спикер.



Замглавы «Старого Петербурга» Сергей Васильев обрисовал тенденцию последних десятилетий: горожане и почитатели Петербурга от любви к известным выдающимся памятникам переходят к любви к маленьким и безызвестным объектам, например крошечным дворовым флигелям, которые и создают петербургскую атмосферу.



«К вот этим архитектурным мелочам. Это лирическая история, это история исследования того, что уходит. Это уходящая натура», — пояснил Васильев.



Средовые объекты тоже бывают разные



Мильчик обратил внимание, что в Петербурге действительно есть до неузнаваемости перестроенные исторические здания, сараи, от которых мало что осталось родного. Стоит ли бороться за их сохранение — вопрос. Но конюшни и каретники, подчеркнул эксперт, представляют «безусловную ценность».



Научный сотрудник Эрмитажа Василий Успенский обратил внимание, что и пресловутые сараи — это тоже средовая застройка. «Понятие среды на самом деле может быть разным. Петербург, как известно, вообще город сложный, сложно устроен. Есть парадный Петербург, строгий стройный вид, строго архитектурно оформленный <...>

А есть непарадный Петербург, есть задворки Петербурга, есть изнанка Петербурга. И в архитектурной истории, конечно, этой изнанки Петербурга нет. Но культура, место города в культуре не ограничивается одной лишь архитектурой», — добавил эксперт. Успенский обрисовал последствия: снос таких «сараев» будет означать, что мы сносим «Петербург Достоевского, Петербург Добужинского, Петербург Балабанова».



Сотрудник Эрмитажа также предложил отвлечься от представленного списка из 389 объектов и рассмотреть сам принцип разделения зданий, где решение предлагается принимать на основании мнения людей, которые не застрахованы от ошибок.



Ковалев напомнил, что большинство предложенных в качестве несредовых зданий были частью домовладений, которые существовали в XIX, а то и в XVIII веке. Он обратил внимание, что у домовладений были дровяные сараи, дворницкие, конюшни, каретные сараи, другие хозпостройки, без которых не могли обойтись жилые дома. И с этой точки зрения, такие объекты, даже если они выглядят невзрачно, являются как раз средовыми по определению.



Почему в законе граница запрета на снос прошла по 1917 году

Граница, по которой сейчас делят здания на исторические и неисторические, пролегает по году революции. Как объяснил Ковалев, неспроста.



Это не просто связь с какой-то там датой, например большевики пришли. Это разрушение, уничтожение прежней системы. Я археолог, для нас очень важно, что в каком-то городе, Помпеях например, в какой-то момент полностью прекратилось градостроительство, полностью прекратился какой-то процесс, и все законсервировалось на том уровне, который был в какой-то момент. Это очень важно для сохранения, это целостная историческая среда», — пояснил Ковалев. 1917 год — это момент, когда исчезла вся система градостроительства, которая действовала в царской России.



В отличие от Петербурга такой границы, например, нет у соседних Хельсинки, Стокгольма, где также есть северная архитектура. Но эти города строились и развивались и в 1930-е годы, и в 1940-е, и в 1950-е, поэтому у этих городов такой снимок времени отсутствует.



Стоит ли овчинка выделки

Зампред общества «Старый Петербург» Александр Кононов рассказал, что много вопросов даже к представленному в экспертизу списку «кандидатов» в несредовые дома. Он предположил, что некоторые постройки, например на Кирочной улице, 55, или здание дома культуры 10-летия Октября, могли попасть в список, потому что давно стоят заброшенными, причем иногда в «ответственных» местах в центре города. Кононов на примере здания на Кирочной показал, что по соседству уже отстроены новые жилые комплексы, и предположил, что как минимум некоторые из несредовых зданий станут потенциальными пятнами под новую застройку.



Кононов также резюмировал: сейчас в Петербурге около 8 тысяч зданий — объектов культурного наследия, и еще примерно около 16–17 тысяч исторических зданий. И на всем этом фоне менее 400 штук зданий-кандидатов в несредовые — это совсем небольшой процент, тем более что о значительной части этих зданий и их ценности явно можно поспорить. «Это не повод для того, чтобы менять объективный критерий в законе и тем самым открывать такой ящик Пандоры», — заключил спикер.



Градозащитники также напомнили, что закон №820–7 неоднократно корректировался, и предложили не трогать этот нормативный акт хотя бы лет 10, чтобы ситуация стабилизировалась. А стабильность — это, в том числе, было бы в интересах и представителей бизнеса.



Организатор обсуждения — глава фонда сохранения исторического наследия «Голодай» Олег Мухин резюмировал, что ситуация требует широкой общественной кампании. Он напомнил, что до 7 декабря продлится общественное обсуждение экспертизы проекта зон охраны, в течение этого времени любой может подавать свои предложения и замечания. Он также высказал мнение, что в городе необходимо брать под охрану уже и советские здания.

Мнение комитета по охране памятников «Фонтанка» попросила комитет по охране памятников (КГИОП) подробно прокомментировать плюсы, минусы инициативы, а также опасения градозащитников.



В КГИОПе, объясняя плюсы инициативы, напомнили, что закон № 820–7 был утвержден в начале 2009 года. «Задача каждой последующей корректировки закона №820–7 — не ослабить имеющиеся требования, а конкретизировать их. Многолетняя практика применения закона №820–7 показала, что формальное требование сохранять или не сохранять то или иное историческое здание, исходя исключительно из года его постройки, приводит в отдельных случаях к ошибкам и неопределенности. Принятие обсуждаемых корректировок позволит исключить манипуляции с годами постройки зданий, — сообщили в комитете. — К тому же имеющееся требование вообще не защищает в историческом центре города объективно ценные средовые здания, построенные после 1917 года. При корректировке закона №820–7 эти здания как раз планируется учесть».



Профильное ведомство полагает, что ранжирование объектов исторической городской среды на основании их историко-архитектурной и градостроительной ценности, а также с учетом роли объекта в среде «позволит постепенно перейти к дифференцированному регулированию градостроительной деятельности, минимизировать новые включения на участках более целостной среды, в том числе на внутриквартальных территориях, и предусмотреть возможности преемственного развития на участках с незавершенной средой».

На вопрос о возможных минусах инициативы КГИОП сообщил, что сейчас осталась группа объектов, которые требуют специальных исследований, так как имеющейся информации недостаточно, чтобы отнести постройки к какой-либо из категорий.



Комментарий КГИОП в отношении возражений градозащитников



В комитете полагают, что речь идет не о замене объективного критерия на субъективный, а наоборот. «Большинство скандалов последних лет связаны с демонтажом зданий, которые по годам постройки — после 1917 года — не являются историческими. Единственный способ избежать толкований или двоякости закона №820–7 — пойти по пути, по которому идут многие исторические города, то есть сделать поадресный перечень зданий, которые необходимо сохранять», — пояснили в КГИОП. Таким образом, город уйдет от формального регулирования градостроительной деятельности, в котором дата постройки и историко-культурная ценность определяются документами технической инвентаризации, а не комплексными историческими исследованиями.

В комитете также согласились, что речь идет о небольшом проценте несредовых зданий на фоне общего объема исторической застройки.



Комментируя возражение, что предложенное нововведение учитывает только градостроительную ценность, в комитете отметили, что «методика анализа объектов застройки включает систему критериев, связанных с исторической (в том числе мемориальной), архитектурной, градостроительной ценностью, а также средовой ролью объекта (то есть включенностью в целостную или незавершенную среду, поддержание объектом средовых характеристик конкретного участка историко-градостроительной среды)».



В рамках историко-градостроительного анализа определялась не только дата постройки, но и даты основных перестроек, оценивались изменения и трансформация объекта относительно его первоначального архитектурного облика, то есть оценивались степень сохранности и самого объекта, и среды на прилегающей территории, пояснили в КГИОП.



На возражение, что даже скромные хозяйственные постройки фактически являются средовыми объектами, КГИОП констатировал, что историческая среда Петербурга обладает безусловной ценностью. «Ценность среды — в ее целостности, которая определяется высокой степенью сохранности объектов подлинной исторической застройки и связей между ними. При этом на территории Санкт-Петербурга есть участки разной среды — и очень целостной, и рыхлой, незавершенной. Это связано и с особенностями исторического развития, и с историческим назначением территорий. Производственная среда, например, развивалась в соответствии с иными принципами, чем жилая», — пояснил комитет. Основными критериями определения средовых качеств объектов были сохранность/целостность среды, а также сохранность/подлинность объектов застройки.



Справка КГИОП



В ходе работы было проанализировано более 20 тысяч зданий (исторических, объектов культурного наследия, поздней застройки), расположенных в 1 309 кварталах. Из проанализированных зданий 7 413 в действующей редакции закона — исторические. В том числе, 909 исторических зданий предложены к охране в качестве ценных средовых, 6 115 — в режиме, аналогичном действующему порядку охраны исторических зданий.



В перечень несредовых попало 389 зданий. Речь преимущественно идет об утрате среды или средовых качеств, о значительном или полном искажении подлинного внешнего облика, в некоторых случаях — об ошибках в датировке.



В комитете пояснили, что не каждое одноэтажное здание, дворницкая или каретный сарай попали в перечень несредовых. «В том случае, когда окружение объектов представляет собой целостные участки среды, а сами объекты имеют достаточно высокую степень сохранности, они относятся к категории средовых», — заключили в КГИОП.



Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»