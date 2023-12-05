Больше 700 машин чего-то ждут. Очередь из фур скопилась на границе Латвии и России

Очередь на въезд из Латвии в Россию в Псковской области увеличилась более чем в три раза за последние две недели. Сейчас на пунктах пропуска «Бурачки» и «Убылинка» стоит около 730 большегрузов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу 5 декабря.
Так, возле КПП «Бурачки» стоит 350 машин, в очереди у «Убылинки» — 380 фур. Для сравнения: две недели назад на этих КПП было 220 грузовиков.
По данным ФТС, также сохраняются очереди на въезд в Россию со стороны Эстонии: на пункте пропуска «Шумилкино» стоят 50 машин, на КПП «Куничина гора» — 62.
Как уточняет ТАСС, губернатор Псковской области Михаил Ведерников уже сообщал Владимиру Путину в середине апреля, что из-за действий Эстонии и Латвии на границе, проходящей по территории региона, оказались нарушены логистические цепочки и под ударом находился сектор грузоперевозок.
До этого прибалтийские страны, а также Финляндия, Болгария, Польша и Норвегия запретили въезд в свои страны автомобилям с российскими номерами.
Напомним, что до 13 декабря для России также полностью закрыта восточная граница Финляндии. До недавнего времени работал лишь единственный и самый северный пункт пропуска — «Райя-Йоосеппи».
Тем временем пограничная служба юго-востока Финляндии начала расследовать более четырех сотен дел, связанных с преступлениями на границе. О том, что предшествовало историческому закрытию восточной границы Финляндии с Россией, читайте в материале «Фонтанки».