Больше 700 машин чего-то ждут. Очередь из фур скопилась на границе Латвии и России

Очередь на въезд из Латвии в Россию в Псковской области увеличилась более чем в три раза за последние две недели. Сейчас на пунктах пропуска «Бурачки» и «Убылинка» стоит около 730 большегрузов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу 5 декабря.



Так, возле КПП «Бурачки» стоит 350 машин, в очереди у «Убылинки» — 380 фур. Для сравнения: две недели назад на этих КПП было 220 грузовиков.

По данным ФТС, также сохраняются очереди на въезд в Россию со стороны Эстонии: на пункте пропуска «Шумилкино» стоят 50 машин, на КПП «Куничина гора» — 62.