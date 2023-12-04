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    Финны начали расследовать 400 преступлений на границе

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    Пограничная служба юго-востока Финляндии, где расположены некогда самые популярные МАПП, в ноябре начала расследовать более четырех сотен дел, связанных с преступлениями на границе с Россией.

    Как заявили в ведомстве 4 декабря, пограничники в ноябре начали 415 предварительных расследований, из которых 403 касались преступлений на государственной границе.

    Три из них связаны с незаконным въездом, пять с нарушением запрета на въезд, два начаты по факту подделки документов и одно — из-за вождения в нетрезвом виде.

    Кроме того, в ноябре пограничная служба развернула на въезде в Суоми 50 человек. Большинство отказов было основано на ограничениях, введенных для граждан России.

    За ноябрь 25 человек обратились за временной защитой и 411 человек обратились за убежищем. Ранее в пограничной службе Финляндии рассказали, что будет, если мигранты разобьют лагерь или попытаются взять границу штурмом.

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