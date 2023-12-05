Стенд Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве посетили 200 тысяч человек

Стенд Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» вошел в перечень лучших экспозиций, сообщает 5 декабря вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.



Петербург и другие отличившиеся регионы наградил председатель оргкомитета по проведению выставки Сергей Кириенко. За месяц экспозицию Северной столицы в павильоне 75В посетили более 200 тысяч человек.

Всего же за первый месяц выставку «Россия» посетили 2 млн 125 тыс. человек. При этом 97% опрошенных посетителей заявили, что «испытали гордость за свою страну», а 81% захотели посетить выставку еще несколько раз, отмечают организаторы.

