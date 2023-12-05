Стенд Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве посетили 200 тысяч человек

Стенд Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» вошел в перечень лучших экспозиций, сообщает 5 декабря вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Петербург и другие отличившиеся регионы наградил председатель оргкомитета по проведению выставки Сергей Кириенко. За месяц экспозицию Северной столицы в павильоне 75В посетили более 200 тысяч человек.
Всего же за первый месяц выставку «Россия» посетили 2 млн 125 тыс. человек. При этом 97% опрошенных посетителей заявили, что «испытали гордость за свою страну», а 81% захотели посетить выставку еще несколько раз, отмечают организаторы.
Президент России Владимир Путин также оценил выставку, где побывал 4 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел.<…> это очень интересно, богатая экспозиция», — цитирует слова Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь президента также добавил, что, возможно, выставка станет постоянной. «Идея витает в воздухе», — отметил Песков.
Напомним, накануне Путин упомянул выставку на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами. Перед началом встречи Путин посоветовал дипломатам посетить ВДНХ, откуда сам только что приехал.
«Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть [выставку], и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет», — посоветовал тогда послам президент РФ.