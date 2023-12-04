Путин принял верительные грамоты у иностранных послов

«Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть [выставку], и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет», — посоветовал дипломатам президент.

Перед началом встречи Путин посоветовал послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, откуда сам только что приехал .

Путин обратился к каждому из послов. Так, представителю Германии Александру Графу Ламбсдорффу он напомнил, что с ФРГ на протяжении более полувека России удавалось развивать прагматичное сотрудничество, которое приносило выгоду обоим государствам — особенно в сфере энергетики.

Посол Швеции Карин Ульрика Улофсдоттер услышала, что отказ ее страны от двухвековой политики неучастия в военных блоках «не может не вызывать вопросов».

«Это сотрудничество было в буквальном смысле подорвано, в том числе, диверсией на Северных потоках», — резюмировал Путин.

«Такая политика — и это всем очевидно — приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы безопасности», — считает Путин. Россия сожалеет о приостановке политических, торгово-экономических и культурных контактов со Швецией, добавил президент.

Возвращение российско-южнокорейского сотрудничества к выгодной траектории зависит от Сеула, заявил президент России послу Республики Корея Ли До Хуну.

«Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», — сказал Путин.



Российский лидер также заявил, что Россия открыта к конструктивному партнерству с любыми странами и «не имеет враждебных намерений к кому-либо».

