    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -10

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.76eur97.91

    Путин принял верительные грамоты у иностранных послов

    978
    9 комментариев

    Президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранных государств, сообщает 4 декабря официальный сайт главы государства. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

    Перед началом встречи Путин посоветовал послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ, откуда сам только что приехал.

    «Рекомендую найти пару часов вашего времени, съездить, посмотреть [выставку], и вы сможете на наглядных примерах посмотреть, как развивается Россия, чем она живет», — посоветовал дипломатам президент.

    Путин обратился к каждому из послов. Так, представителю Германии Александру Графу Ламбсдорффу он напомнил, что с ФРГ на протяжении более полувека России удавалось развивать прагматичное сотрудничество, которое приносило выгоду обоим государствам — особенно в сфере энергетики.

    «Это сотрудничество было в буквальном смысле подорвано, в том числе, диверсией на Северных потоках», — резюмировал Путин.

    Посол Швеции Карин Ульрика Улофсдоттер услышала, что отказ ее страны от двухвековой политики неучастия в военных блоках «не может не вызывать вопросов».

    «Такая политика — и это всем очевидно — приносила шведской стороне бесспорные дивиденды, играла важную роль в формировании общей атмосферы безопасности», — считает Путин. Россия сожалеет о приостановке политических, торгово-экономических и культурных контактов со Швецией, добавил президент.

    Возвращение российско-южнокорейского сотрудничества к выгодной траектории зависит от Сеула, заявил президент России послу Республики Корея Ли До Хуну.

    Лаконичным получилась обращение к послу Великобритании Найджелу Кейси.

    «Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно. Будем надеяться, что ситуация все-таки в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему», — сказал Путин.

    Российский лидер также заявил, что Россия открыта к конструктивному партнерству с любыми странами и «не имеет враждебных намерений к кому-либо».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Путин
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close