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    Владимир Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

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    32 комментария

    Президент Владимир Путин прибыл на международную выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Он примет участие в церемонии награждения премией «Волонтер года», которая проходит в рамках форума «Мы вместе», сообщает российское госагентство РИА Новости.

    Выставка «Россия» открылась на ВДНХ в октябре 2023 года. Она будет работать до апреля 2024 года. В ней принимают участие все 89 регионов России и отдельные организации. С 4 по 7 декабря здесь проходит форум «Мы вместе», в котором заявлено 10 тысяч участников из 95 стран мира.

    Повышенное внимание к декабрьским мероприятиям с участием действующего президента связано, в том числе, с грядущим назначением выборов главы государства. Ожидается, что Совет Федерации 13 декабря объявит их дату. Владимир Путин еще не заявил о намерении баллотироваться на новый срок.

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    Комментарии 32

    Гость04 Дек 2023 в 15:55
    Чемоданы привез ?
    +0−0
    Гость04 Дек 2023 в 15:48
    )))
    +0−0
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