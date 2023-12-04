Владимир Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Президент Владимир Путин прибыл на международную выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Он примет участие в церемонии награждения премией «Волонтер года», которая проходит в рамках форума «Мы вместе», сообщает российское госагентство РИА Новости.
Выставка «Россия» открылась на ВДНХ в октябре 2023 года. Она будет работать до апреля 2024 года. В ней принимают участие все 89 регионов России и отдельные организации. С 4 по 7 декабря здесь проходит форум «Мы вместе», в котором заявлено 10 тысяч участников из 95 стран мира.
Повышенное внимание к декабрьским мероприятиям с участием действующего президента связано, в том числе, с грядущим назначением выборов главы государства. Ожидается, что Совет Федерации 13 декабря объявит их дату. Владимир Путин еще не заявил о намерении баллотироваться на новый срок.