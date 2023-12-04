И лошадиных сил мало. Жителям ЖК в Петербурге вместе с соседями пришлось выталкивать машину со скользкой парковки

Жители дома на Кантемировской улице, 11 вместе с паркингом от застройщика получили бесплатные коллективные занятия физкультурой. Если серьезно, оказалось, что, чтобы выехать и заехать на парковку зимой, им нужна помощь соседей.

Видео одного из таких эпизодов взаимовыручки «Фонтанке» прислали читатели. По словам жительницы Анны, ролик снят накануне. Чтобы вытолкнуть автомобиль с парковки понадобилось пять пар рук и ног. На лошадиные силы в сложившихся обстоятельствах особой надежды нет.

«Покрытие не предусматривает использование паркинга в зимнее время — сцепление с покрытием отсутствует как таковое», — отмечают жильцы. Получается, что перед ними стоит выбор: либо оставлять машину на улице и при этом платить за неиспользуемый паркинг, либо каждый раз прикладывать такие усилия.

Анна говорит, что в прошлое воскресенье попала в такую же ситуацию, что и водитель на видео. После ее случая, покрытие начали посыпать солью, но как показывает вчерашний случай, это не сильно помогло.



Такая проблема наблюдается с тех пор, как выпал снег и начались морозы. Паркинг не отапливаемый, подъем с первого на второй этаж леденеет. Поскольку дом новый, для части жильцов эта первая зима в нем. Знать заранее, что столкнутся с такими неудобствами, они не могли.

