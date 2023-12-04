    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, зап

    760мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd89.76eur97.91

    Судьбоносная встреча: после ДТП с рэпером Бастой в Петербурге водителя выдворили в Таджикистан

    2617
    16 комментариев

    Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 5 тысяч рублей и постановил выдворить из России гражданина Таджикистана Рахмиддина Камолова за уклонение от выезда с территории РФ с 26 января 2020 года, сообщает 4 декабря объединенная пресс-служба судов города. Нарушителя удалось вычислить из-за ДТП с рэпером Бастой.

    Мужчина попался правоохранительным органам 3 декабря в 2 часа ночи. Тогда очевидцы поделились кадрами столкновения Maybach и автомобиля марки Kia на улице в Петербурге. В люксовой машине, как сообщалось, находился Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. Он ехал с концерта на «Газпром Арене». Артист покинул иномарку сразу после ДТП. А за рулем Kia находился таджикистанский гражданин Рахмиддин Камолов. Как оказалось, он пребывал на территории РФ незаконно.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ДТПБаста
    ЛАЙК4
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close