Судьбоносная встреча: после ДТП с рэпером Бастой в Петербурге водителя выдворили в Таджикистан

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 5 тысяч рублей и постановил выдворить из России гражданина Таджикистана Рахмиддина Камолова за уклонение от выезда с территории РФ с 26 января 2020 года, сообщает 4 декабря объединенная пресс-служба судов города. Нарушителя удалось вычислить из-за ДТП с рэпером Бастой.
Мужчина попался правоохранительным органам 3 декабря в 2 часа ночи. Тогда очевидцы поделились кадрами столкновения Maybach и автомобиля марки Kia на улице в Петербурге. В люксовой машине, как сообщалось, находился Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. Он ехал с концерта на «Газпром Арене». Артист покинул иномарку сразу после ДТП. А за рулем Kia находился таджикистанский гражданин Рахмиддин Камолов. Как оказалось, он пребывал на территории РФ незаконно.