Рэпер Баста на Maybach после концерта в Петербурге попал в ДТП

На Крестовском острове Maybach, в котором находился рэпер Баста (Василий Вакуленко), попал в ДТП на Южной дороге. Это произошло в субботу, 2 декабря, после концерта исполнителя на сцене «Газпром Арены». Об этом «Фонтанке» рассказали читатели.

Судя по снимкам с места ДТП, автомобиль вылетел за обочину, в нем сработали подушки безопасности. Как стало известно «Фонтанке», Вакуленко покинул место аварии пешком. По предварительной информации, автомобиль был арендован.

Представители Басты на звонок «Фонтанки» ответили, но аварию комментировать не стали. Сам музыкант в своих соцсетях делится видео с концерта на «Газпром Арене», где 2 декабря, как сообщают в пресс-службе, был солд-аут и 64 тысячи зрителей зрителей.