«Корабль в море на фоне гор» Айвазовского уплыл за 50 миллионов рублей

Картину Ивана Айвазовского «Корабль в море на фоне гор«(1891 г.) купили на аукционе в Москве за 50 миллионов рублей, передает 3 декабря РИА Новости.

За такую сумму полотно ушло с молотка на первых торгах российского аукционного холдинга, в который вошли Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом.

Всего на торгах заявлены 83 лота «музейного уровня» на предварительную сумму в полмиллиарда рублей. Ранее организаторы аукциона отмечали, что он станет первым сопоставимым по тематике и уровню с отмененными «русскими торгами» Christie's и Sotheby's.