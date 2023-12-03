«Корабль в море на фоне гор» Айвазовского уплыл за 50 миллионов рублей

Картину Ивана Айвазовского «Корабль в море на фоне гор«(1891 г.) купили на аукционе в Москве за 50 миллионов рублей, передает 3 декабря РИА Новости.
За такую сумму полотно ушло с молотка на первых торгах российского аукционного холдинга, в который вошли Московский аукционный дом, Аукционный дом Клуба коллекционеров графики и Петербургский аукционный дом.
Всего на торгах заявлены 83 лота «музейного уровня» на предварительную сумму в полмиллиарда рублей. Ранее организаторы аукциона отмечали, что он станет первым сопоставимым по тематике и уровню с отмененными «русскими торгами» Christie's и Sotheby's.
Напомним, в июне 2020 года лидером «русских торгов» на аукционе Sotheby’s стало полотно Айвазовского «Неаполитанский залив». Его тогда купили за 2,3 миллиона фунтов при эстимейте (предполагаемой цене) от 800 тысяч до 1,2 миллиона. Картина интересна еще и тем, что она — одна из самых в буквальном смысле «крупных» работ Айвазовского, когда-либо продававшихся на этом аукционе: ее размеры — примерно полтора на два метра.