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    Razer и Lexus представили мечту геймера — переливающийся кроссовер с компьютерами внутри

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    Автомобиль для геймеров представили производитель игрового оборудования Razer и представитель японского автопрома Lexus на премии Esports Awards 2023. Видео c модернизированной версией Lexus TX опубликовали в соцсетях 3 декабря.

    Эта модель отличается от своих собратьев, в первую очередь, яркой RGB-подсветкой, которую так любят геймеры. В салоне на заднем сидении установлены два игровых компьютера с клавиатурой и мышкой.

    Автор: видео с сайта youtube.com, канал Bobkrystake

    Lexus TX — это новинка 2024 года. Базовая версия оснащена 2,4-литровым 4-цилиндровым двигателем с передним приводом. Кроссовер создан специально для американского рынка. Особенность — полноценный третий ряд сидений, на которых смогут разместиться взрослые, а не только дети и собаки.

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