Razer и Lexus представили мечту геймера — переливающийся кроссовер с компьютерами внутри

Автомобиль для геймеров представили производитель игрового оборудования Razer и представитель японского автопрома Lexus на премии Esports Awards 2023. Видео c модернизированной версией Lexus TX опубликовали в соцсетях 3 декабря.
Эта модель отличается от своих собратьев, в первую очередь, яркой RGB-подсветкой, которую так любят геймеры. В салоне на заднем сидении установлены два игровых компьютера с клавиатурой и мышкой.
Автор: видео с сайта youtube.com, канал Bobkrystake
Lexus TX — это новинка 2024 года. Базовая версия оснащена 2,4-литровым 4-цилиндровым двигателем с передним приводом. Кроссовер создан специально для американского рынка. Особенность — полноценный третий ряд сидений, на которых смогут разместиться взрослые, а не только дети и собаки.