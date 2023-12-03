15 телесериалов декабря: выбор «Фонтанки»

Хоть вошедшие в историю кино забастовки на Голливудских холмах и закончились, телесериальный голод стал серьёзно ощущаться: стриминг и эфирное ТВ приберегли свои свежие проекты на будущий год. Но с миру по нитке (точнее, по сериалу), плюс продукция отечественного сериального конвейера, и топ декабрьских телешоу оказался интернациональным: от богомоловского «Кеша должен умереть» и финала «Трудных подростков» до приквела «Бумажного дома» и продолжения императорских страстей Габсбургов.

«Кеша должен умереть»

Комедийный детектив про алчных женщин

Где/когда: KION — с 1 декабря



Центральная цифровая премьера среди российских телесериалов начала декабря — новый проект худрука московского Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. И вновь в центре внимания — неугомонные истеричные женщины, обуреваемые похотью и меркантильностью. «Кеша должен умереть» — так считают три жены московского архитектора Иннокентия, когда понимают, что он является главной проблемой в их жизни.



Это сатирическая и местами детективная история про многоженство, высмеивающая абсурдные ситуации в семейных отношениях, — от создателей сериалов «Содержанки», «Оттепель» и «Измены». Люди часто влюбляются, но не могут расстаться с предыдущими партнерами, будучи не в силах разорвать эту связь. Продюсер телесериала Валерий Тодоровский говорит, что в жизни он встречал немало подобных историй, и это всегда было трогательно, драматично и временами смешно.



В главных ролях — сам Константин Богомолов, а также Александра Ребенок, Юлия Снигирь, Юлия Александрова и Василиса Перелыгина.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал kionru

«Сисси: Императрица Австрии» / «

Sisi »

Костюмная биография одной из самых популярных и любимых австрийских императриц



Где/когда: RTL+ — с 1 декабря

Тему людских страстей подхватил и баварский стриминг RTL+, где состоялся цифровой релиз одной из самых популярных европейских телевизионных костюмных драм нашего времени: новый сезон исторического телесериала «Сисси: Императрица Австрии». Шоу позиционируется как новый взгляд на необычную жизнь австрийской императрицы Елизаветы Баварской, также известной как Сисси. Хотя из нового там — лишь усугубление темы эмансипации, за которую современные авторы выдают несговорчивость, а местами и самодурство супруги австрийского кайзера Франца Иосифа из династии Габсбургов.



Шесть серий третьего сезона продолжат рассказ о биографии Сисси при императорском дворе Габсбургов после 1867 года. Борьба за власть в Европе, волнения рабочих в Вене и конфликт вокруг воспитания наследника престола Рудольфа в очередной раз подвергают испытанию любовь Сисси и Франца. Императрица оказывается перед выбором между борьбой за собственную семью, жаждой приключений и обязанностями при дворе, где всё контролирует её свекровь, мать кайзера, императрица София Баварская, главный источник бед и проблем Сисси.



В главных ролях всё ещё Доминик Девенпорт и Янник Шуманн, а среди новичков отметился и самый харизматичный молодой актёр Швейцарии — Макс Хубахер, который сыграет афериста-ловеласа.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал RTL+

«Сны Алисы»



Мистический триллер а-ля «Очень странные дела»



Где/когда: Premier — с 7 декабря

Онлайн-кинотеатр Premier выпускает долгожданный отечественный телесериал — мистический нуар «Сны Алисы». Сюжет разворачивается в маленьком северном городке — мрачном, тихом, замёрзшем, полном страшных секретов. Все, кто приезжают в этот городок, чувствуют там что-то странное, как будто некие мистические силы наблюдают за ними со всех сторон. Главная героиня сериала школьница Алиса родилась и выросла в этом городке. У неё есть особенность — провидческие сны — с которыми девочка живёт всю жизнь. Алиса, как любой ребёнок, мечтает о будущем — она хочет уехать из городка вместе со своей близкой подругой и начать новую жизнь. Однако злой рок не даёт мечтам сбыться.



Проект попал в программы сериалов Каннского фестиваля и Международного кинофестиваля Женевы, а также был включён в топ лучших проектов на Berlinale Series Market, — целых три года катался по престижным киносмотрам мира.



Режиссёром «Снов Алисы» выступил Андрей Джунковский, снявший международный хит «Лучше, чем люди», а также сериалы «Бихэппи» и «Сладкая жизнь». Главную роль сыграла Алина Гвасалия, также снимались Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин, Александра Ребенок и Василина Юсковец. Ну и отсылок к «Тьме» и «Очень странным делам» в этом проект просто не счесть!

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Онлайн-кинотеатр PREMIER

«Оффлайн»

Детективный триллер с Никитой Ефремовым

Где/когда: OkkO — с 7 декабря

Также 7 декабря станет доступен новый сезон детективного триллера «Оффлайн». Продолжение истории поднимется на следующую ступень опасности — теперь это больше не хакерская схватка, а игра на самом высоком уровне, в которой каждый неосторожный шаг может стать последним.



Главному герою в исполнении Никиты Ефремова предстоит сделать выбор — принять тот факт, что он гениальный киберпреступник или остаться любящим мужем и отцом. Во втором сезоне к команде уже полюбившихся героев, которых играют Кирилл Плетнёв, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов, присоединятся персонажи в исполнении Даши Верещагиной, Артёма Волобуева, Даниила Воробьёва (который, наконец-то, получил первую награду в жизни — «Прорыв года» от издания «Кинорепортёр»), Евгения Сангаджиева, Яны Сексте и Павла Чернышёва.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Онлайн-кинотеатр Okko

«Арчи» / «

Archie »

Байопик Кэри Гранта

Где/когда: BritBox — с 7 декабря

В первой декаде декабря на стриминге-агрегаторе британского тв-контента для мировой аудитории станет доступен неплохой британский биографический мини-сериал «Арчи».

В четырёхсерийной драме от сценариста «Филомены» Джеффа Поупа рассказывают о жизни величайшего актёра Голливуда — с раннего детства до пика славы. Амбициозный Арчибальд Алек Лич мечтает стать кинозвездой. Он меняет имя на более звучное — Кэри Грант — и начинает своё восхождение к сердцам зрителей и статусу иконы Золотого века Голливуда.

Роль Кэри Гранта исполнил Джейсон Айзекс, а режиссёрское кресло занял Пол Эндрю Уильямс, снявший «Грязь» и «Уже скучаю по тебе».

Автор: видео с сайта youtube.com, канал BritBox

«Сёстры»

Комедия о сёстрах в автосервисе

Где/когда: START — с 12 декабря

Неожиданно хороший комедийный сериал про крутой поворот к женскому счастью — «Сёстры» от стрим-сервиса START — получил продолжение. Это история сестёр, которые получили в наследство автосервис отца при условии, что будут управлять им все вместе, да ещё и с мачехой (Яна Студилина) примерно их возраста.

В новых сериях героиням Анны Котовой, Ангелины Стречиной и Лины Миримской предстоит взять в свои руки не только управление автосервисом, но и личную жизнь. По сюжету путь к счастливым отношениям Иры преграждает бывшая жена Чижа. Оля стоит на перепутье между Игорем и неожиданными чувствами к другому человеку. А Маша пытается найти себя и свою любовь.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал START

«Семья Фарад» / « Los Farad »

Испанский триллер про семейную ОПГ

Где/когда: Amazon Prime Video — с 12 декабря

Главный герой многообещающего испанского триллера «Семья Фарад» — Оскар, который мечтает открыть собственный тренажерный зал. Волею судеб он оказывается на знаменитом андалусском побережье Коста-дель-Соль — и всё это благодаря Фарадам, семье, которая предлагает Оскару будущее... Но с неожиданным занятием: торговлей оружием. И безумная любовь в итоге развязывает лютую войну преступных группировок южной Испании.

В главных ролях: Мигель Эрран, знакомый по культовым телепроектам «Бумажный дом» и «Элита», а также Сусанна Гомес, Омар Аюсо и Педро Касабланк.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Prime Video Canada

«1670»

Чёрная комедия про позднее польское Средневековье

Где/когда: Netflix — с 13 декабря

На волне популярности телесериала «Чудотворцы» разные исторические эпохи, преподнесённые в формате чёрного юмора, стали пользоваться популярностью у целевой аудитории. Для нее и начали строгать подобные телепроекты, один из которых — «1670».

Как нетрудно догадаться, события разворачиваются во второй половине XVII века, когда Средневековье практически сходит на нет, уступаю место периоду Нового времени. Так или иначе, в центре сюжета — шляхтич Ян Адамчевский, живущий в Речи Посполитой периода её расцвета и могущества и насмехающегося над польскими крестьянами и коллегами по унии из Великого княжества Литовского.

Съёмки телесериала проходили в городке Кольбушова в Подкарпатском воеводстве, где находится гигантский Музей народной культуры под открытым небом, экспонирующий крестьянскую архитектуру и предметы народного быта местного населения на протяжении всей истории. Вот в таких аутентичных условиях и разворачиваются события комедии «1670», главную роль в которой сыграл популярный польский актёр Бартломей Топа.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Netflix Polska

«Трудные подростки»

Дерзкое драмеди с Никитой Волковым

Где/когда: Wink/more.tv — с 14 декабря

К сожалению, это финальный сезон одной из самых улётных и радикальных драмеди последних лет — «Трудные подростки» со звездой петербургского Театра имени Ленсовета Никитой Волковым. За несколько лет своего существования сериал вырос в целый мир для подростков, или, как это модно называть сегодня, импакт-экосистему: вокруг него возникли документальные проекты, шоу и чат-боты, которые поддерживают подростков в трудных ситуациях. А для актёрской команды пять съёмочных лет стали и важным творческим опытом, и школой жизни.



В новых сериях подростки останутся без своего тренера Антона Ковалёва (его-то и играет Никита Волков), который ушёл тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалёв и ребята — злейшие враги. Смогут ли они простить друг друга? Удастся ли подросткам воспользоваться шансом покинуть центр без своего наставника? Об этом расскажут новые 12 серий. Также в ролях: Глеб Калюжный, Анастасия Красовская, Мила Ершова плюс две новенькие в лице Ингрид Олеринской («Ира») и Даши Верещагиной («Сто лет тому вперёд»).

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Wink Russia

«Отчёт о буйстве духов» / «Yu yu hakusho»

Японская манга про мир живых и мёртвых

Где/когда: Netflix — с 14 декабря

Очередная порция японского фэнтези в виде манги появится на стриминге Netflix в середине декабря — на этот раз экранизировали бесконечный «Отчёт о буйстве духов», созданный Ёсихиро Тогаси в первой половине 90-х и включающий в себя 175 глав в 19 томах. По мотивам этой популярной японской манги уже сняли аниме из 112 серий, и вот теперь нас ждёт телесериал.



Сюжет таков: после того, как самоотверженный поступок стоил ему жизни, преступник-подросток Юсуке Урамеши выбран духовным детективом мира мёртвых для расследования дел, связанных с мошенниками-ёкаями, т.е. демонами.

У вселенной «Отчёта о буйстве духов» существует грандиозная коммерчески успешная франшиза, состоящая не только из книг и аниме, а ещё и фильмов, видеоигр, мерча и проч. В главной роли — Такуми Китамура, фронтмен группы Dish, легенд k-pop.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Netflix

« Перси Джексон и Олимпийцы » / «Percy Jackson and the Olympians»

Телесериал по мотивам цикла приключенческих романов Рика Риордана

Где/когда: Disney+ — с 20 декабря

Без американских телесериалов мы, конечно же, совсем не останемся: главная голливудская новинка декабря — долгожданная экранизация (уже в виде телесериала) приключенческих подростковых книг писателя Рика Риордана про Перси Джексона. По сюжету 12-летний Перси узнаёт, что он сын Посейдона и полубог с суперспособностями. Внезапно Зевс обвиняет мальчика в краже молнии. Теперь Перси должен отправиться в путешествие по Америке, чтобы найти молнию и восстановить порядок на Олимпе.



Над пилотом свежей телеадаптации работал сам Рик Риордан совместно с Джонатаном И. Стайнбергом («Чёрные паруса»). Главные роли исполнили молодые актёры Уокер Скобелл, Лея Джеффрис и Арьян Симхадри. Из взросых кинозвёзд компанию им составили Меган Маллалли, Глинн Тёрмен, Джейсон Манцукас, Тимм Шарп, Лин-Мануэль Миранда, Джей Дюпласс, Тоби Стивенс и легендарный Лэнс Реддик, сыгравший в телесериале свою последнюю роль.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Disney Plus

«Плохой доктор» / « Dr . Death »

Драма про врача-убийцу

Где/когда: Peacock — с 21 декабря



Неожиданно вернулся с новым сезоном сериал-антология «Плохой доктор», основанный на одноимённом и очень популярном подкасте. Его авторы рассказывают реальные истории врачей-убийц и пытаются проанализировать причины, побудившие этих самых врачей на подобные чудовищные поступки. Вторая часть сериала расскажет о Паоло Маккиарини — враче, который занимался регенеративной хирургией и пересаживал больным искусственные органы, работая в том числе и в России. Несколько пациентов Маккиарини умерло, из-за чего его заподозрили в мошенничестве и непредумышленном убийстве. В новых сериях мы увидим уже других актёров, нежели в первом сезоне, что соответствует формату сериала — антология: Эдгар Рамирес, Мэнди Мур и Люк Кирби.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал TV Promos

«Кёнсонское существо» / « Gyeongseong keuricheo »

Южнокорейский хоррор про Сеул 1945 года

Где/когда: Netflix — с 22 декабря

События сериала разворачиваются в Кёнсоне (прежнее название Сеула) весной 1945 года, когда Вторая мировая война близится к концу, но в истории города начинается самая мрачная эпоха.

Сериал рассказывает о людях, ведущих ожесточенную борьбу на границе между жизнью и смертью. Состоятельный молодой человек, не обеспокоенный вопросами справедливости и заботящийся только о себе, встречает женщину, которая изменит его жизнь. Южная Корея всё ещё находится под властью Японии, а главные герои сериала сталкиваются со странным существом и начинают бороться с ним за выживание.

В главных ролях — Пак Соджун, Хан Сохи, Клаудия Ким и Ви Хаджун.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Netflix

«Берлин» / «

Berlin »

Приквел «Бумажного дома»

Где/когда: Netflix — с 29 декабря

Ну и под самый Новый год на Netflix выйдет спин-офф культовой испанской криминальной драмы «Бумажный дом» — новый сериал под названием «Берлин», посвящённый Андресу де Фонойосе по прозвищу Берлин. Персонаж погиб во втором сезоне оригинального сериала, поэтому его сольное шоу — приквел. В нём Андрес, виртуозный взломщик, собирает команду, чтобы провернуть одно из своих самых амбициозных дел — кражу драгоценностей на сумму в 44 миллиона евро в Париже.

В главной роли — Педро Алонсо, вернувшийся к образу Берлина.

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Netflix

«Блеск»



Криминальная драма а-ля турецкий телехит с Серканом

Где/когда: ИВИ — декабрь 2023

Главная интрига декабря — когда выйдет «Блеск» на ИВИ и какой турецкий Серкан, секс-фантазия российских телезрительниц, приехал охмурять героиню Саши Бортич. История расскажет о турецком похитителе женских сердец, приехавшем в Россию на поиски жены. Герой поймёт, что задуманное вряд ли увенчается успехом, когда на его пути появится молодая аферистка Аня из Питера. Что объединит героев, и ждёт ли зрителя история большой любви — расскажет «Блеск».



В проекте также приняли участие Кирилл Кяро, Лариса Долина, Иван Батарев, Александр Мизёв, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина, Алёна Бабенко, Артур Бесчастный и многие другие. «Блеск» — новый телепроект режиссёра Марии Агранович («Убить Риту») и шоураннера Маруси Трубниковой («The Тёлки», «Сансара»).

Автор: видео с сайта youtube.com, канал Иви