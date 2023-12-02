Девочку-подростка увезли в реанимацию после пожара на проспекте Испытателей

Пострадавшей в результате квартирного пожара, который тушили накануне в Приморском районе города, оказалась 17-летняя петербурженка. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 декабря.
Пожарных на проспект Испытателей, 16, в пятницу вызвали в четвёртом часу дня. По данным ГУ МЧС по Петербургу, в восьмикомнатной коммуналке полностью выгорел балкон, обгорели два квадратных метра обстановки в одной из комнат.
Квартиру тушили силами трёх расчётов. Для ликвидации пожара, потребовалось больше часа.
В ведомстве сообщали, что 12 человек эвакуировали из опасной зоны, одного увезли в больницу. По информации «Фонтанки», это 17-летняя жительница квартиры, которая надышалась дымом. Её поместили в реанимацию.