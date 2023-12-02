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    Девочку-подростка увезли в реанимацию после пожара на проспекте Испытателей

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    Пострадавшей в результате квартирного пожара, который тушили накануне в Приморском районе города, оказалась 17-летняя петербурженка. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 декабря.

    Пожарных на проспект Испытателей, 16, в пятницу вызвали в четвёртом часу дня. По данным ГУ МЧС по Петербургу, в восьмикомнатной коммуналке полностью выгорел балкон, обгорели два квадратных метра обстановки в одной из комнат.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    Квартиру тушили силами трёх расчётов. Для ликвидации пожара, потребовалось больше часа.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В ведомстве сообщали, что 12 человек эвакуировали из опасной зоны, одного увезли в больницу. По информации «Фонтанки», это 17-летняя жительница квартиры, которая надышалась дымом. Её поместили в реанимацию.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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