    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    0 м/с, штиль

    751мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.76eur97.91

    Александр Медведев не спас «Сфинксов» от поражения в матче легенд «Трофеев Северной Пальмиры»

    767
    1 комментарий

    На петербургском теннисном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» 1 декабря прошел матч легенд. В составе «Львов» сыграли Светлана Кузнецова, Янко Типсаревич и Дмитрий Турсунов. За «Сфинксов» вышли Анастасия Мыскина и Николай Давыденко. Первый сет проходил по классическим правилам. В результате «Львы» сделали брейк и после этого завершили партию в свою пользу.

    ПоделитьсяПоделиться

    Второй сет проходил уже в формате чемпионского тай-брейка. Команду «Сфинксов» усилил генеральный директор «Трофеев Северной Пальмиры», он же генеральный директор ФК «Зенит», он же советник генерального директора ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев. Выигранное им у сетки очко вызвало у публики бурю эмоций. Однако спасти ситуацию так и не удалось, и по счету сильнее оказались «Львы».

    Подробнее о турнире читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Теннис
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость01 Дек 2023 в 21:46
    Красота!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close