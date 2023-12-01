Александр Медведев не спас «Сфинксов» от поражения в матче легенд «Трофеев Северной Пальмиры»

На петербургском теннисном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» 1 декабря прошел матч легенд. В составе «Львов» сыграли Светлана Кузнецова, Янко Типсаревич и Дмитрий Турсунов. За «Сфинксов» вышли Анастасия Мыскина и Николай Давыденко. Первый сет проходил по классическим правилам. В результате «Львы» сделали брейк и после этого завершили партию в свою пользу.
Второй сет проходил уже в формате чемпионского тай-брейка. Команду «Сфинксов» усилил генеральный директор «Трофеев Северной Пальмиры», он же генеральный директор ФК «Зенит», он же советник генерального директора ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев. Выигранное им у сетки очко вызвало у публики бурю эмоций. Однако спасти ситуацию так и не удалось, и по счету сильнее оказались «Львы».
Подробнее о турнире читайте в материале «Фонтанки».