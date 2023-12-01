В бюджет Петербурга взыскали более 155 млн руб. с нерадивых парковщиков

С начала 2023 года судебные приставы Петербурга взыскали с жителей более 155 миллионов рублей административных штрафов за нарушение правил парковки, в том числе платной. Деньги перечислены в городской бюджет. Об этом сообщает ГУ ФССП по Петербургу 1 декабря.



В этом году на исполнении у сотрудников службы находилось почти 75 тысяч производств по взысканию штрафов, которые вынес комитет по транспорту Петербурга. Из них 52 тысячи закрыты, с автомобилистов-нарушителей взыскали 155,5 миллиона рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число производств уменьшилось на 10 тысяч.

