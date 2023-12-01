В бюджет Петербурга взыскали более 155 млн руб. с нерадивых парковщиков

С начала 2023 года судебные приставы Петербурга взыскали с жителей более 155 миллионов рублей административных штрафов за нарушение правил парковки, в том числе платной. Деньги перечислены в городской бюджет. Об этом сообщает ГУ ФССП по Петербургу 1 декабря.
В этом году на исполнении у сотрудников службы находилось почти 75 тысяч производств по взысканию штрафов, которые вынес комитет по транспорту Петербурга. Из них 52 тысячи закрыты, с автомобилистов-нарушителей взыскали 155,5 миллиона рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число производств уменьшилось на 10 тысяч.
Приставы отмечают, что если нарушитель не оплачивает штраф в течение 60 дней, то комитет по транспорту может обратиться в суд. Это грозит автомобилисту удвоением суммы штрафа. В таком порядке в 2023 году взыскали почти 38 миллионов рублей.
Служба приставов рекомендует проверять себя на наличие долговых обязательств на официальном сайте, особенно в преддверии новогодних каникул.