Мороз и солнце. Посмотрите, как над Петербургом вставали солнечные столбы

В холодные ноябрьские дни, когда облака расступались над Петербургом, небо украшали солнечные столбы. Красоту восходов запечатлели с высоты.
Видео с атмосферным явлением, радовавшим глаз петербуржцев в конце осени, в первый день зимы, 1 декабря, поделились в телеграм-канале Лахта Центра. Солнечный или световой столб образуется на восходе или закате в холодную погоду. Свет отражается в ледяных кристаллах, которые образуются в воздухе при низкой температуре, и появляется эффект столба.
Цвет светового столба зависит от цвета источника света. Солнечный столб, который наблюдали петербуржцы утром 22 ноября, с земли был похож на огненный шар.