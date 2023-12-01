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    Мороз и солнце. Посмотрите, как над Петербургом вставали солнечные столбы

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    Lakhta Center / Лахта Центр

    В холодные ноябрьские дни, когда облака расступались над Петербургом, небо украшали солнечные столбы. Красоту восходов запечатлели с высоты.

    Видео с атмосферным явлением, радовавшим глаз петербуржцев в конце осени, в первый день зимы, 1 декабря, поделились в телеграм-канале Лахта Центра. Солнечный или световой столб образуется на восходе или закате в холодную погоду. Свет отражается в ледяных кристаллах, которые образуются в воздухе при низкой температуре, и появляется эффект столба.

    Цвет светового столба зависит от цвета источника света. Солнечный столб, который наблюдали петербуржцы утром 22 ноября, с земли был похож на огненный шар.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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