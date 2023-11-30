Решение по ЛГБТ*: От «безумия» до «логичного продолжения»

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: «ЛГБТ*-идеология — всё».

Телеведущая Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня»: «Это самый репрессивный и жестокий закон за последние годы. Даже иноагентство по сравнению с этим — просто добрая отеческая рекомендация. Безумие. <...> Жди еще больший поток эмигрантов, дорогая страна. И запрет абортов не поможет продвинуть многодетность, повышать численность населения надо не так. Много детей хочется рожать в свободной стране, где тебя принимают. Из страны, где тебя признают преступником-психопатом из-за твоей ориентации, люди будут бежать».



Депутат Госдумы Александр Хинштейн: «Сегодняшнее заседание Верховного суда о признании экстремистским ЛГБТ-движения* — это логичное продолжение государственной политики по защите граждан (в том числе и детей) от вредоносного негативного контента».

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев: «Это хорошая новость. Содому не должно быть места на нашей земле. Особенно хорошо, что это решение принято накануне начала Года семьи».



Антон Красовский: «Я все, конечно, понимаю, но мне бы хотелось жить в мире, где в физических лабораториях будут работать физики, а не трансгендеры, лесбиянки, колясочники, евреи, женщины-матери или отцы одиночки. За годы существования фонда СПИД.ЦЕНТР я видел сотни людей, получавших деньги только за то, что они геи, люди с ВИЧ или еще какие-то «униженные группы». Нет, по-моему, ничего стыднее, чем брать деньги за свое «унижение». Или унижаться за деньги. Тут я слышу уже ехидный визг: ты ли не унижаешься? Нет, мои смелые борцы с путинским гулагом. Я не унижаюсь. Я смиряюсь. Есть в каждом обороте исторического колеса что-то одинаковое, что заставляет нас смиряться. Что-то, что кажется кому-то несправедливым, но что заставляет это колесо крутиться».



Писатель Александр Пелевин: «Любопытно, что же такое это ЛГБТ*-движение, как и куда оно движется, есть ли у него организационная структура, как предлагается с ним бороться и как это поможет укреплению семейных ценностей».

*ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в России.

