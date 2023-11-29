Продюсер «Золотого граммофона» передал военным по миллиону от своих сыновей и пристыдил звезд

Продюсер «Золотого граммофона» Владимир Киселев прямо во время премии пристыдил своих коллег и народных артистов, которые не поддерживают СВО финансово. Статуэтки вручают 29 ноября в столичном Крокус Сити-Холле.



По словам продюсера, все выступающие на премии артисты отказались от гонораров. Им Киселев противопоставил «записных певцов-патриотов и самоназванных героев митингов-концертов на площадях Москвы». Он поблагодарил Григория Лепса, Николая Баскова, Владимира Машкова и Дениса Майданова за поддержку его инициативы — Киселев пообещал выплатить военным по миллиону за каждый уничтоженный танк Leopard.

