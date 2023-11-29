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    Продюсер «Золотого граммофона» передал военным по миллиону от своих сыновей и пристыдил звезд

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    Продюсер «Золотого граммофона» Владимир Киселев прямо во время премии пристыдил своих коллег и народных артистов, которые не поддерживают СВО финансово. Статуэтки вручают 29 ноября в столичном Крокус Сити-Холле.

    По словам продюсера, все выступающие на премии артисты отказались от гонораров. Им Киселев противопоставил «записных певцов-патриотов и самоназванных героев митингов-концертов на площадях Москвы». Он поблагодарил Григория Лепса, Николая Баскова, Владимира Машкова и Дениса Майданова за поддержку его инициативы — Киселев пообещал выплатить военным по миллиону за каждый уничтоженный танк Leopard.

    Автор: youtube.com/russkoe_radio

    Бизнесмен призвал присоединиться Игоря Матвиенко, Игоря Крутого и «главного сакрального борца за офицерскую господскую честь Олега Газманова».

    «Все они достойные артисты. Я надеюсь, что они не только заявляют о том, что они граждане своей страны, но присоединятся и из категории «ждунов» перейдут в категорию светлой стороны жизни», — произнес Киселев, после чего пригласил на сцену военнослужащих.

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    К зрителям вышли два человека в военной форме и в орденах. Лица их были закрыты балаклавами, поэтому идентифицировать личности приглашенных было невозможно. Киселев и его соведущая певица Ирина Дубцова вручили бойцам два сертификата, каждый на миллион рублей. Один из них был подписан лауреатом премии ЮрКиссом, другой — Владимиром. Оба являются сыновьями Владимира Киселева.

    Напоследок продюсер премии еще раз обратился к народным артистам и посоветовал им не забывать, благодаря кому в теплой Москве проводятся концерты. «Мы обязаны нашим героям», — заключил Киселев.

    Ранее деньги за подбитые танки бойцам передавали Григорий Лепс, Николай Басков, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Звезды дали обещание награждать миллионами отличившихся военных в нулевой день ПМЭФ-2023 во время закрытого мероприятия «Русской медиагруппы», владельцем которой является Владимир Киселев.

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