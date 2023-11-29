Пока ты рожала. Суд в Петербурге встал на сторону женщины без прав, оштрафованной за неправильную парковку

Смольнинский райсуд рассмотрел жалобу жительницы Петербурга на привлечение к административной ответственности за нарушение парковки.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 ноября, в протоколе, составленном на женщину, указано, что
Женщина уверяла, что в указанную дату не могла быть за рулем машины, так как находилась в роддоме. Помимо этого, у нее даже не было водительского удостоверения, а машиной пользуется ее муж.
Суд учел предоставленные документы: выписку из истории родов, а также данные от ГИБДД о том, что петербурженка не состоит на информационном учете, подтверждающем факт выдачи ей водительского удостоверения. Также была просмотрена фотофиксация нарушения, из которой не было понятно, кто находился за рулем автомобиля на момент нарушения.
Суд отменил постановление заместителя председателя комитета по транспорту и административное производство прекратил в связи с отсутствием состава.