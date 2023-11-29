Пока ты рожала. Суд в Петербурге встал на сторону женщины без прав, оштрафованной за неправильную парковку

Смольнинский райсуд рассмотрел жалобу жительницы Петербурга на привлечение к административной ответственности за нарушение парковки.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 ноября, в протоколе, составленном на женщину, указано, что 16 августа автомобиль Merсedes-BENZ SPRINTER CLASSIC, владелицей которого она является, был припаркован у дома 30 по Лиговскому проспекту. Под знаком «Остановка запрещена».



Женщина уверяла, что в указанную дату не могла быть за рулем машины, так как находилась в роддоме. Помимо этого, у нее даже не было водительского удостоверения, а машиной пользуется ее муж.

