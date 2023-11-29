    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    1 м/с, ю-в

    758мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.61eur97.07

    Пока ты рожала. Суд в Петербурге встал на сторону женщины без прав, оштрафованной за неправильную парковку

    3906
    24 комментария

    Смольнинский райсуд рассмотрел жалобу жительницы Петербурга на привлечение к административной ответственности за нарушение парковки.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 ноября, в протоколе, составленном на женщину, указано, что 16 августа автомобиль Merсedes-BENZ SPRINTER CLASSIC, владелицей которого она является, был припаркован у дома 30 по Лиговскому проспекту. Под знаком «Остановка запрещена».

    Женщина уверяла, что в указанную дату не могла быть за рулем машины, так как находилась в роддоме. Помимо этого, у нее даже не было водительского удостоверения, а машиной пользуется ее муж.

    Суд учел предоставленные документы: выписку из истории родов, а также данные от ГИБДД о том, что петербурженка не состоит на информационном учете, подтверждающем факт выдачи ей водительского удостоверения. Также была просмотрена фотофиксация нарушения, из которой не было понятно, кто находился за рулем автомобиля на момент нарушения.

    Суд отменил постановление заместителя председателя комитета по транспорту и административное производство прекратил в связи с отсутствием состава.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ШтрафПарковкаСуд
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close