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    ЗакС хочет развивать в Петербурге военно-патриотический туризм

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    Депутаты закрепили в городском законодательстве правовой статус военно-патриотического туризма и поставили его в число приоритетных направлений развития туризма в Петербурге. Соответствующий законопроект в третьем чтении Заксобрание приняло 29 ноября.

    Авторы инициативы в пояснительной записке ссылались на стратегию развития туризма в России до 2035 года, в которой предписывается принцип усиления роли туризма в патриотическом воспитании. Реализовать этот принцип, считают авторы законопроекта, можно, в том числе с помощью военно-патриотического туризма.

    «Патриотический туризм содействует формированию патриотического воспитания молодежи, прививает любовь к родным местам, что позволяет по-новому взглянуть на свою страну, глубже осмыслить личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества», — говорится в тексте пояснительной записки.

    В Петербурге для развития этого направления, отмечают депутаты, есть ряд мест и достопримечательностей, которые «охватывают сразу несколько периодов истории боевой славы России: Невская битва, Первая мировая война, Великая Отечественная война». Также авторы указали, что на туристическом портале Visit Petersburg есть подборка военно-исторических маршрутов от 4 до 80 километров.

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    Военно-патриотическое воспитаниеТуризмЗаконодательное собрание Петербурга
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