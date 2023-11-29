ЗакС хочет развивать в Петербурге военно-патриотический туризм

Депутаты закрепили в городском законодательстве правовой статус военно-патриотического туризма и поставили его в число приоритетных направлений развития туризма в Петербурге. Соответствующий законопроект в третьем чтении Заксобрание приняло 29 ноября.
Авторы инициативы в пояснительной записке ссылались на стратегию развития туризма в России до 2035 года, в которой предписывается принцип усиления роли туризма в патриотическом воспитании. Реализовать этот принцип, считают авторы законопроекта, можно, в том числе с помощью военно-патриотического туризма.
«Патриотический туризм содействует формированию патриотического воспитания молодежи, прививает любовь к родным местам, что позволяет по-новому взглянуть на свою страну, глубже осмыслить личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества», — говорится в тексте пояснительной записки.
В Петербурге для развития этого направления, отмечают депутаты, есть ряд мест и достопримечательностей, которые «охватывают сразу несколько периодов истории боевой славы России: Невская битва, Первая мировая война, Великая Отечественная война». Также авторы указали, что на туристическом портале Visit Petersburg есть подборка военно-исторических маршрутов от 4 до 80 километров.