ЗакС хочет развивать в Петербурге военно-патриотический туризм

Депутаты закрепили в городском законодательстве правовой статус военно-патриотического туризма и поставили его в число приоритетных направлений развития туризма в Петербурге. Соответствующий законопроект в третьем чтении Заксобрание приняло 29 ноября.



Авторы инициативы в пояснительной записке ссылались на стратегию развития туризма в России до 2035 года, в которой предписывается принцип усиления роли туризма в патриотическом воспитании. Реализовать этот принцип, считают авторы законопроекта, можно, в том числе с помощью военно-патриотического туризма.

