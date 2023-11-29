Минтранс: беспилотные грузовики ни разу не попали в ДТП на трассе М-11

В 2024 году на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) планируют запустить новые беспилотные грузовики от «Сберавтотеха» наряду с запуском плановых 12 беспилотников КАМАЗа. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
Сейчас в беспилотных грузоперевозках на М-11 участвуют девять машин: шесть камазовских и три «Сберавтотеха». Они прошли более
«Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильной дороге М-11 «Нева» запущено в июне 2023 года и до настоящего времени дорожно-транспортных происшествий с их участием не зафиксировано», — рассказали ТАСС в министерстве.
Движение беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗа и «Сберавтотеха» на трассе М-11 запущено в июне, в кабине таких машин находится водитель-испытатель, который контролирует безопасность поездки. Беспилотные грузоперевозки осуществляют перевозчики и ретейлеры: «Сберавтотех» и «Газпромнефть-снабжение», «Магнит», «Агро-авто» (Х5), «ПЭК», «Глобалтрак лоджистик», «Национальный перевозчик».
«Первые результаты эксперимента показали большой потенциал сферы беспилотной коммерческой грузоперевозки. Участники эксперимента выражают большую заинтересованность в развитии и расширении географии беспилотной грузоперевозки», — добавили в ведомстве.