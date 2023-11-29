Минтранс: беспилотные грузовики ни разу не попали в ДТП на трассе М-11

В 2024 году на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) планируют запустить новые беспилотные грузовики от «Сберавтотеха» наряду с запуском плановых 12 беспилотников КАМАЗа. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.



Сейчас в беспилотных грузоперевозках на М-11 участвуют девять машин: шесть камазовских и три «Сберавтотеха». Они прошли более 600 тыс. км , перевезли более 11 тыс. т груза и ни разу не попали в аварии.



«Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильной дороге М-11 «Нева» запущено в июне 2023 года и до настоящего времени дорожно-транспортных происшествий с их участием не зафиксировано», — рассказали ТАСС в министерстве.

