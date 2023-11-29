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    Минтранс: беспилотные грузовики ни разу не попали в ДТП на трассе М-11

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    В 2024 году на трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) планируют запустить новые беспилотные грузовики от «Сберавтотеха» наряду с запуском плановых 12 беспилотников КАМАЗа. Об этом 29 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

    Сейчас в беспилотных грузоперевозках на М-11 участвуют девять машин: шесть камазовских и три «Сберавтотеха». Они прошли более 600 тыс. км, перевезли более 11 тыс. т груза и ни разу не попали в аварии.

    «Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильной дороге М-11 «Нева» запущено в июне 2023 года и до настоящего времени дорожно-транспортных происшествий с их участием не зафиксировано», — рассказали ТАСС в министерстве.

    Движение беспилотных грузовых автомобилей КАМАЗа и «Сберавтотеха» на трассе М-11 запущено в июне, в кабине таких машин находится водитель-испытатель, который контролирует безопасность поездки. Беспилотные грузоперевозки осуществляют перевозчики и ретейлеры: «Сберавтотех» и «Газпромнефть-снабжение», «Магнит», «Агро-авто» (Х5), «ПЭК», «Глобалтрак лоджистик», «Национальный перевозчик».

    «Первые результаты эксперимента показали большой потенциал сферы беспилотной коммерческой грузоперевозки. Участники эксперимента выражают большую заинтересованность в развитии и расширении географии беспилотной грузоперевозки», — добавили в ведомстве.

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    Беспилотные автомобилиТрасса М-11Минтранс
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