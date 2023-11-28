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    Трехлетняя девочка попала в больницу на севере Петербурга со вспоротым животом

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    3 комментария

    Врачи детской больницы спасают маленькую пациентку, которую привезли в реанимацию с выпавшими из живота внутренними органами. Дома она разбила стакан.

    Как стало известно «Фонтанке», девочку трех лет привезли в больницу днем 28 ноября. Ее живот оказался распорот с левой стороны.

    Взволнованная мать ребенка позвонила в скорую примерно в полдень и рассказала, что ее дочь разрезала живот осколком разбившегося стакана.

    Семья живет в частном доме в Парголово. С родителями беседует полиция. Девочка в реанимации в тяжелом состоянии.

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    Гость28 Ноя 2023 в 20:19
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