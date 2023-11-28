Любовь и госуслуги. Почему в Петербурге удаленно не подать заявление на свадьбу без церемонии

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Если при подаче заявления в ЗАГС вы не выберете торжественную регистрацию, то Госуслуги предложат пожениться только в Ленинградской области. В Минцифры говорят, это эксклюзивное петербургское решение.

Мария и Максим — уже 10 лет вместе. Новый 2024 год решили встретить в официально зарегистрированном браке. Заранее, 4 октября открыли сайт Госуслуг и порадовались поначалу простоте оформления. Умилились, когда выяснилось, что если заявление оформляет жених, невеста в личном кабинете получает сообщение: «Вас приглашают пожениться» (если заявление делает невеста, приглашение приходит, соответственно, жениху.) Госуслуги тактично спрашивают, кто из пары будет оплачивать госпошлину.



Процесс застопорился, когда после выбора типа регистрации (торжественная церемония или неторжественная) начался поиск даты, времени и места. Паре нужна была неторжественная.

«Мы спокойно относились к тому, что придется подождать, никакой срочности не было. По закону, месяц ожидания неизбежен. Поэтому октябрь не смотрели вообще, сразу хотели искать любую дату в ближайшем районном ЗАГСе — он расположен через дорогу. Но ни там, ни в любом другом ЗАГСе города ничего не нашли. На карте отмечены три слота в Ленинградской области — Ломоносов, Вырица, Подпорожье — с середины ноября. Ближайшая дата — в Ломоносове, на 17-е, ее и выбрали. Были слоты и в соседних регионах — Новгороде, Пскове, Карелии. Выбрать их, чтобы расписаться — приключение, конечно, но так много свободного времени у нас нет. Не говоря уже о том, что не у каждого петербуржца есть возможность отправиться в другой регион за штампом в паспорте », — говорит Мария.



«Фонтанка» попыталась разобраться, почему петербуржцам пришлось регистрировать брак в Ленинградской области. В Смольном объясняли, что петербургский комитет по делам записи актов гражданского состояния никак не влияет на запись на Госуслугах. Во всех случаях, когда невозможна удаленная подача заявления, рекомендовали направлять вопросы в Минцифры и Федеральную налоговую службу.

«Фонтанка» проверила, можно ли подать заявление в ЗАГСах Адмиралтейского и Невского районов, если прийти лично. 24 ноября там сообщили, что есть слоты на 29 декабря (регистрация брака проводится со среды до субботы). Или надо выбирать уже январь. На вопрос, можно ли просто расписаться без торжественной церемонии, ответили, что для них нет никакой разницы: «Приезжайте и подавайте заявление». То есть в самом ЗАГСе подать заявление на неторжественную регистрацию брака можно, а на Госуслугах нельзя? С этим вопросом «Фонтанка» обратилась в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



Коллеги в Минцифры озадачились. И обнаружили то же, что и рядовые пользователи. При выборе типа регистрации «торжественная» в любом районном ЗАГСе Петербурга без проблем проводится запись на январь, правда, уже в основном, на вторую половину месяца. А при попытке подать заявление на неторжественную регистрацию Госуслуги говорят: «Нет доступных подразделений». Разве что в Ленинградской области. Такая дискриминация для тех, кто не хочет жениться в смокинге и с фатой, оказалась не ошибкой системы. Это особенность Петербурга.



Органы ЗАГС в регионах формируют график приема на Едином портале самостоятельно. Об этом говорится в официальном ответе Минцифры на запрос «Фонтанки». И далее: «При подаче заявления на регистрацию брака предусмотрено 2 вида регистрации: в торжественной обстановке и в неторжественной. В Санкт-Петербурге все доступные временные интервалы записи в орган ЗАГС предусмотрены для торжественной регистрации, поскольку органы ЗАГС готовы провести торжественную церемонию каждой паре.

При заполнении формы заявления на Госуслугах для записи в Санкт-Петербурге необходимо поставить галочку в графе «Торжественная регистрация» в окне с выбором варианта регистрации, даже если заявители не планируют регистрацию в торжественной обстановке.



В день посещения органа ЗАГС заявители могут отказаться от торжественной регистрации в пользу неторжественной».



Как об этой игре должны узнавать рядовые пользователи сайта Госуслуг — вопрос. Получается, если пара не догадалась позвонить в ближайший ЗАГС, ей приходится ехать в Ломоносов или Кировск, раз на портале им сообщают, что для них «нет доступных подразделений»?



Информация о том, как технически могут воспользоваться Госуслугами пары, которые хотят узаконить свои отношения без церемоний, предоставленная в официальном ответе Минцифры, нашлась на странице комитета по делам ЗАГС во «ВКонтакте» от 2 августа с заголовком «В Санкт-Петербурге сохраняется тренд на торжественные церемонии бракосочетания»: «При подаче заявления на регистрацию брака посредством портала Госуслуг необходимо ставить галочку в графе «Торжественная регистрация», даже если вы планируете узаконить свой союз в неторжественной обстановке. В противном случае, временные интервалы будут недоступны для подачи заявления».



Комитет сообщает также, что «92% молодоженов, заключивших брак в Северной столице в первом полугодии 2023 года, отдали предпочтение регистрации брака в торжественной обстановке». То есть, по статистике, всего 8% пар расписались в Петербурге без свадьбы и гостей. Остальные, видимо, сделали это в Ленобласти.

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Для тех, кто без всякого подлога расписывается в подвенечном платье, костюме-тройке и с гостями, проблем с подачей заявления действительно нет. «Фонтанка» опросила несколько пар, которые оформляли официальный брак в октябре и ноябре. Ни у одной из них не возникло вопросов с записью на регистрацию, неважно — за полгода до нее они подавали заявление на Госуслугах или за два месяца.



«В конце марта мы запланировали свадьбу на сентябрь. Нам нужна была торжественная регистрация во Дворце бракосочетаний. На Английской набережной все уже было занято, записались во дворец на Фурштатскую. Никаких приключений. Хотя знаю, что сейчас все, кто хочет пожениться летом, чтобы получить желанную дату, сидят часами у компьютера и постоянно обновляют страницу, чтобы не пропустить ее», — рассказала Анна.



Если торжественная церемония бракосочетания проходит в районном ЗАГСе, все еще проще. Например, для Елены и ее жениха Госуслуги показали возможность для записи в любой районный ЗАГС города, они выбрали Сестрорецкий: «Записались совершенно свободно. Кажется, будто мы там были первыми и последними за неделю. В ЗАГСе тоже ни до нас, ни после нас никого не было».



Кира Черных, «Фонтанка.ру»

