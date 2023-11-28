Nissan повернул налево на Институтском, не пропустив «Ладу». В больницу увезли юную пассажирку

Петербургские полицейские выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего днем 27 ноября. В столкновении двух автомобилей пострадала школьница.
Авария случилась в 16:50 на пересечении Институтского проспекта и улицы Пархоменко, сообщает 28 ноября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 40-летняя петербурженка, следуя на автомобиле Nissan Juke по Институтскому со стороны 2-го Муринского проспекта, повернула налево, не пропустив ехавшую во встречном направлении LADA XRAY под управлением 39-летнего жителя Мурино.
В результате сотрясение и ушибы получила 19-летняя пассажирка «Ниссана», ученица девятого класса одной из школ города. Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП ведется проверка. Управлявшая «Ниссаном» женщина за 2023 год привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД два раза — за превышение скорости. За водителем «Лады» нарушений в этом году не числится.