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    Видео: лось в лесах Ленобласти устроил грациозный забег по пухлому снегу

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    4 комментария

    В лесах Ленинградской области запечатлели при помощи дрона лося, который устроил грациозный забег по пухлому снегу. Видеоролик во вторник, 28 ноября, опубликовал Комитет по животному миру Ленобласти.

    Комитет по животному миру Ленинградской области

    «Взгляните на этого красавца! Как же грациозно бежит по пухлому снегу, какая сила и мощь в каждом движении», — говорится в публикации.

    В ноябре лоси начинают избавляться от рогов, потому что им они больше не нужны. До этого рога требовались как оружие в борьбе за самок, а теперь стали лишним весом и помехой. Подробнее об этом рассказал биолог Павел Глазков.

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    Комитет по животному миру Ленинградской областиЛосиЖивотные
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    Комментарии 4

    Гость28 Ноя 2023 в 12:23
    Чей дрон?
    +0−0
    Гость28 Ноя 2023 в 12:17
    Лось.. просто Лось..!
    +0−0
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