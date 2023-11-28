Видео: лось в лесах Ленобласти устроил грациозный забег по пухлому снегу

В лесах Ленинградской области запечатлели при помощи дрона лося, который устроил грациозный забег по пухлому снегу. Видеоролик во вторник, 28 ноября, опубликовал Комитет по животному миру Ленобласти.
«Взгляните на этого красавца! Как же грациозно бежит по пухлому снегу, какая сила и мощь в каждом движении», — говорится в публикации.
В ноябре лоси начинают избавляться от рогов, потому что им они больше не нужны. До этого рога требовались как оружие в борьбе за самок, а теперь стали лишним весом и помехой. Подробнее об этом рассказал биолог Павел Глазков.