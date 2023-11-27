Метель намела Петербургу лишние три балла пробок: в городе 9 баллов

Дороги Петербурга к вечеру 27 ноября оказались загружены на 9 баллов. Обычно в это время понедельника в городе наблюдается только шесть баллов.



По данным «Яндекс.Пробок», в плотных заторах встали проспект Славы и Ивановская улица к Володарскому мосту, улица Бабушкина к Ивановской, Народная улица в обе стороны и Дальневосточный проспект к Народной. Московское шоссе стоит в обе стороны в районе Ленсоветовской дороги, которая тоже уже «покраснела» до бордового. Юго-восток КАД уже копит пробки в оба направления, но так еще наблюдаются «желтые» просветы.