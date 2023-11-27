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    Метель намела Петербургу лишние три балла пробок: в городе 9 баллов

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    Дороги Петербурга к вечеру 27 ноября оказались загружены на 9 баллов. Обычно в это время понедельника в городе наблюдается только шесть баллов.

    По данным «Яндекс.Пробок», в плотных заторах встали проспект Славы и Ивановская улица к Володарскому мосту, улица Бабушкина к Ивановской, Народная улица в обе стороны и Дальневосточный проспект к Народной. Московское шоссе стоит в обе стороны в районе Ленсоветовской дороги, которая тоже уже «покраснела» до бордового. Юго-восток КАД уже копит пробки в оба направления, но так еще наблюдаются «желтые» просветы.

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    В центре Петербурга относительно свободно, плотные пробки пока только у площади Восстания и на Садовой улице, а вот Каменноостровский проспект и прилегающие улицы, а также Выборгская и Пироговская набережные в сторону севера уже забиты. Плотный затор скопился также на Токсовском шоссе и Главной улице, пробка растянулась на 4,6 километра от остановки «Северная ТЭЦ» до реки Охты.

    В середине дня Петербург накрыло метелью, а пробки на дорогах начали постепенно расти. В пятом часу вечера было шесть баллов вместо обычных пяти. К началу шестого пробки выросли до 8 баллов, а в 17:24 достигли «девятки».

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    ПетербургПробкиПробки 9 баллов
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    Комментарии 27

    Гость27 Ноя 2023 в 18:40
    Уже как бы 10 баллов.. кэп
    +1−0
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