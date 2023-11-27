«Контакт Бар» у метро «Международная» закрыли на полтора месяца. Там ржавел холодильник с кишечной палочкой

Заведение сети франшизы «Контакт Бар» напротив метро «Международная» в Петербурге решением Фрунзенского районного суда отправлено на каникулы. На то, чтобы избавиться от рассадника вызывающих инфекции бактерий, ему дали 45 суток.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 27 ноября, виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения признана предпринимательница Светлана Выговская. Это ИП стоит за «Контакт Баром» на Бухарестской улице, 74.



Проверка Роспотребнадзора показала, что обстановка на местной кухне до идеала не дотягивает. Судя по материалам, инспекторы увидели нарушение поточности процессов, колбасу, которую режут на досках для хлеба, отделку, не способствующую ежедневной влажной уборке, запнулись о пакет с бутылками, перегородивший проход, и обратили внимание на отработанное масло, хранившееся рядом с овощами, фруктами и хлебом. Не прошли и мимо холодильника со следами коррозии.

