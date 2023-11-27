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    Дебошир открыл стрельбу в магазине в центре Петербурга, чтобы украсть товар на смешную сумму

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    Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Полтавском проезде. Он хотел украсть товары на 870 рублей, но все закончилось стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 ноября.

    ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

    Инцидент произошел 23 ноября около пяти вечера. Мужчина зашел в магазин «Пятерочка», развернул черный пакет и начал складывать туда товары — судя по видео, это были шампуни или другие средства личной гигиены. Его остановили сотрудницы. Мужчина положил пакет и пошел на выход.

    Именно там и завязалась потасовка. Неизвестный не менее четырех раз выстрелил из пневматического пистолета в 45-летнего грузчика магазина, после чего скрылся с похищенным товаром. Ущерб, причиненный магазину, составил 870 рублей.

    Пострадавшего грузчика доставили в больницу, но позже отпустили на амбулаторное лечение.

    Подозреваемого дебошира задержали 25 ноября. Им оказался 27-летний безработный житель Приморского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

    Ранее сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с коллегами в Чечне и Краснодарском крае задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис фирмы в Кировском районе.

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    Разбойное нападение
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    Комментарии 20

    Гость27 Ноя 2023 в 13:45
    Торчок же.
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