Дебошир открыл стрельбу в магазине в центре Петербурга, чтобы украсть товар на смешную сумму

Полицейские задержали петербуржца, подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Полтавском проезде. Он хотел украсть товары на 870 рублей, но все закончилось стрельбой. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 27 ноября.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Инцидент произошел 23 ноября около пяти вечера. Мужчина зашел в магазин «Пятерочка», развернул черный пакет и начал складывать туда товары — судя по видео, это были шампуни или другие средства личной гигиены. Его остановили сотрудницы. Мужчина положил пакет и пошел на выход.
Именно там и завязалась потасовка. Неизвестный не менее четырех раз выстрелил из пневматического пистолета в 45-летнего грузчика магазина, после чего скрылся с похищенным товаром. Ущерб, причиненный магазину, составил 870 рублей.
Пострадавшего грузчика доставили в больницу, но позже отпустили на амбулаторное лечение.
Подозреваемого дебошира задержали 25 ноября. Им оказался 27-летний безработный житель Приморского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).
Ранее сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с коллегами в Чечне и Краснодарском крае задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис фирмы в Кировском районе.