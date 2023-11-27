Разбойное нападение на фирму в Петербурге отправило полицейских в путешествие по России. Доехали до Чечни

Сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с коллегами в Чечне и Краснодарском крае задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис фирмы в Кировском районе.



Пострадавший рассказал, как 29 октября в помещение на улице Маршала Казакова ворвались четверо, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 ноября. Они отняли у мужчины 100 тыс. рублей и ключи от квартиры на проспекте Стачек. Пока пострадавший пытался выбраться, злодеи вскрыли его жилье и унесли все ценное. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

