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    Разбойное нападение на фирму в Петербурге отправило полицейских в путешествие по России. Доехали до Чечни

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    Сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с коллегами в Чечне и Краснодарском крае задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис фирмы в Кировском районе.

    Пострадавший рассказал, как 29 октября в помещение на улице Маршала Казакова ворвались четверо, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 ноября. Они отняли у мужчины 100 тыс. рублей и ключи от квартиры на проспекте Стачек. Пока пострадавший пытался выбраться, злодеи вскрыли его жилье и унесли все ценное. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    Подозреваемых оперативно вычислили. В ходе операции, которая продлилась с 24 по 26 ноября в нескольких регионах России, они были задержаны. 26- и 31- летних мужчин совместно с коллегами задержали в Грозном. Еще одного 31-летнего подозреваемого нашли в Пятигорске. Лишь за четвертым возможным участником нападения, 34-летним мужчиной, пришлось ехать недалеко — в Ленобласть.

    Похищенного у них не нашли. Задержанных ждет изолятор временного содержания. Также их проверяют на причастность к аналогичным эпизодам.

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