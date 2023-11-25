Nestle пожаловалась на компанию из Петербурга за плагиат в рекламе кошачьего корма

Швейцарская корпорация Nestle обратилась с претензией к компании «Северпак» в Петербурге, которая выпускает корма для кошек под брендом Formula Natural. Поводом послужили рекламные баннеры российской компании со слоганами «ПРОчувствуй новый ПЛАН» в интернет-магазине, в которых заметили нечто очень знакомое. По мнению Nestle, шрифт, который применил петербургский производитель кошачьего корма в рекламе, цвет слогана и товарный знак в виде шахматной доски очень похожи на товарные знаки, правами на которые обладает швейцарская фирма и использует на своем корме для кошек Pro Plan, выпускаемом под брендом Purina.



Обращение Nestle в «Северпак» датировано 21 сентября этого года (имеется в распоряжении редакции).

ООО «Северпак» — партнер и эксклюзивный представитель бразильской компании Adimax Pet Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, который обладает правом на продажу и распространение его продукции на территории Евразийского таможенного союза. Исключительное право на использование товарного знака Formula Natural на кормах для животных зарегистрировано 3 июля этого года сроком до 29 апреля 2032-го.



Как пояснил «Фонтанке» генеральный директор компании «Северпак» Евгений Людвиг, со стороны вверенной ему компании никаких нарушений допущено не было. По его мнению, претензия Nestle к ним необоснованна. «Их логотипы мы не использовали. То, что в рекламной компании были похожие, по их мнению… Это мнение, не экспертное заключение. Все похоже, даже музыка», — комментирует ситуацию Евгений Людвиг.



Nestle могла бы что-то предъявлять компании «Северпак», если бы их право на товарные знаки было зарегистрировано в установленном порядке, говорит он.

Заявку на регистрацию товарного знака «ПРО ПЛАН» на русском языке

Nestle подала в Роспатент третьего августа этого года, решение о принятии заявки на рассмотрение, согласно документам регистрирующего органа (имеется в распоряжении редакции, было назначено на 12 число того же месяца. Решение о принятии заявки на рассмотрение товарного знака «ПУРИНА УАН» регистрирующий орган назначил на 29 сентября.



«Свои знаки Nestle пошла регистрировать только после того, как выставила претензию нам. Зачем их регистрировать, если у тебя и так права на них есть? Знаете, на что похоже: я всегда парковал машину на этом месте во дворе, оно мне не принадлежит, но вы его не занимайте, — недоумевает представитель компании «Северпак».



Оперативно получить комментарий от Nestle не удалось: компания предложила «Фонтанке» отправить письменный запрос на корпоративную почту.

Как пояснил «Фонтанке» юрист Игорь Невзоров, производства по претензии Nestle в Роспатенте нет. Но это ничего не значит.

