В Подмосковье во время демонтажа горнолыжного комплекса рухнул башенный кран

Башенный кран обрушился во время демонтажа горнолыжного комплекса «СнежКом» в подмосковном Красногорске 25 ноября.
видео из телеграм-канала ДТП и ЧП МОСКВА и МО
В пресс-службе МЧС по Московской области MSK1.RU сообщили, что при падении кран повредил крышу и фасад котельной. На ее работу ЧП не повлияло.
видео из телеграм-канала ДТП и ЧП МОСКВА и МО
Прокуратура Московской области уточнила, что крановщик получил травмы. Частичные разрушения зафиксировали на административном здании теплоэлектроцентрали.
По предварительной информации, опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза. Ведомство проводит проверку обстоятельств происшествия.
Демонтаж искусственного склона начали в октябре прошлого года — здание признали аварийным. Портал уточняет, что, согласно планам развития этой территории, на месте «СнежКома» могут построить жилые дома.