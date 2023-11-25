    Сейчас

    -9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -12

    0 м/с, штиль

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd88.81eur96.92

    В Подмосковье во время демонтажа горнолыжного комплекса рухнул башенный кран

    3105
    14 комментариев

    Башенный кран обрушился во время демонтажа горнолыжного комплекса «СнежКом» в подмосковном Красногорске 25 ноября.

    видео из телеграм-канала ДТП и ЧП МОСКВА и МО

    В пресс-службе МЧС по Московской области MSK1.RU сообщили, что при падении кран повредил крышу и фасад котельной. На ее работу ЧП не повлияло.

    видео из телеграм-канала ДТП и ЧП МОСКВА и МО

    Прокуратура Московской области уточнила, что крановщик получил травмы. Частичные разрушения зафиксировали на административном здании теплоэлектроцентрали.

    По предварительной информации, опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза. Ведомство проводит проверку обстоятельств происшествия.

    Демонтаж искусственного склона начали в октябре прошлого года — здание признали аварийным. Портал уточняет, что, согласно планам развития этой территории, на месте «СнежКома» могут построить жилые дома.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 14

    Гость25 Ноя 2023 в 18:08
    Это карма доя тех кто
    +0−0
    Гость25 Ноя 2023 в 17:51
    Байден руку приложил .
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close