Финны потеряли беженцев в снегах: на последнем оставшемся погранпереходе в глуши никого не видно

Российские и финские журналисты ждут просителей убежища из Африки и с Ближнего Востока на единственном небольшом пропускном пункте на российско-финской границе. С пятницы, 24 ноября, проехать можно только через него, он работает всего по четыре часа в день. Но никого нет.
Когда в десять часов по финскому времени открылась пограничная станция «Райа-Йоосеппи» (МАПП «Лотта»), никто из журналистов не увидел просителей убежища. На пограничной станции царит атмосфера ожидания, присутствуют десятки представителей СМИ. Ходят слухи о сотнях людей в отелях Мурманска, пунктом назначения которых является Финляндия. А финские пограничники даже готовятся, если на них обрушится лавина просителей убежища, сразу везти их всех в Оулу для собеседования и регистрации.
«Райа-Йоосеппи» — «Лотта» — самый северный пункт пропуска на границе Финляндии и России, он расположен примерно в 240 километрах и четырех часах езды от Мурманска, в глуши. Финские СМИ описывают «Райа-Йоосеппи» как тихий пограничный переход, через который в неделю раньше проходило в лучшем случае всего несколько десятков человек.
Как писала «Фонтанка», накануне закрытия оставшихся пунктов (кроме одного самого дальнего) беженцы пытались силой прорваться к финской границе. Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в приграничную область прибыли около 400 беженцев более чем из 10 государств. В связи с увеличением числа иностранцев власти региона ввели режим повышенной готовности. Также были поставлены контрольно-пропускные пункты на въезде в Мурманск и внутри области. Подробнее читайте в интервью Чибиса «Фонтанке».