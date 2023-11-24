Финны потеряли беженцев в снегах: на последнем оставшемся погранпереходе в глуши никого не видно

Российские и финские журналисты ждут просителей убежища из Африки и с Ближнего Востока на единственном небольшом пропускном пункте на российско-финской границе. С пятницы, 24 ноября, проехать можно только через него, он работает всего по четыре часа в день. Но никого нет.



Когда в десять часов по финскому времени открылась пограничная станция «Райа-Йоосеппи» (МАПП «Лотта»), никто из журналистов не увидел просителей убежища. На пограничной станции царит атмосфера ожидания, присутствуют десятки представителей СМИ. Ходят слухи о сотнях людей в отелях Мурманска, пунктом назначения которых является Финляндия. А финские пограничники даже готовятся, если на них обрушится лавина просителей убежища, сразу везти их всех в Оулу для собеседования и регистрации.

