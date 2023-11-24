    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, вос

    733мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.12eur96.23

    Финны потеряли беженцев в снегах: на последнем оставшемся погранпереходе в глуши никого не видно

    4738
    1 комментарий

    Российские и финские журналисты ждут просителей убежища из Африки и с Ближнего Востока на единственном небольшом пропускном пункте на российско-финской границе. С пятницы, 24 ноября, проехать можно только через него, он работает всего по четыре часа в день. Но никого нет.

    Когда в десять часов по финскому времени открылась пограничная станция «Райа-Йоосеппи» (МАПП «Лотта»), никто из журналистов не увидел просителей убежища. На пограничной станции царит атмосфера ожидания, присутствуют десятки представителей СМИ. Ходят слухи о сотнях людей в отелях Мурманска, пунктом назначения которых является Финляндия. А финские пограничники даже готовятся, если на них обрушится лавина просителей убежища, сразу везти их всех в Оулу для собеседования и регистрации.

    «Райа-Йоосеппи» — «Лотта» — самый северный пункт пропуска на границе Финляндии и России, он расположен примерно в 240 километрах и четырех часах езды от Мурманска, в глуши. Финские СМИ описывают «Райа-Йоосеппи» как тихий пограничный переход, через который в неделю раньше проходило в лучшем случае всего несколько десятков человек.

    Как писала «Фонтанка», накануне закрытия оставшихся пунктов (кроме одного самого дальнего) беженцы пытались силой прорваться к финской границе. Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в приграничную область прибыли около 400 беженцев более чем из 10 государств. В связи с увеличением числа иностранцев власти региона ввели режим повышенной готовности. Также были поставлены контрольно-пропускные пункты на въезде в Мурманск и внутри области. Подробнее читайте в интервью Чибиса «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Граница России и ФинляндииБеженцы на велосипедахБеженцыМурманская областьФинляндия
    ЛАЙК2
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    Гость24 Ноя 2023 в 12:48
    Хе-хе-хе
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close