«Головная боль финских таможенников». Адвокат Саркисян объяснил, почему толпы на границе с Финляндией — это законно

Фото: JANNE KURONEN / EPA / TASS Поделиться Поделиться





Иностранцы, атакующие границу с Финляндией, хотят попасть в Евросоюз, используя Россию как страну транзита. Поскольку в визовых документах цель приезда другая, а виза может оказаться еще и просроченной, то все, кого не пропускают российские таможенники, становятся административными правонарушителями. Что происходит с «туристом», например, из Сирии, если правоохранители обнаружили его не в Эрмитаже, а в погранзоне, «Фонтанка» спросила у адвоката Ленинградской областной коллегии адвокатов Самвела Саркисяна.



— Какие способы находят иностранцы, приезжающие в Россию, чтобы перебраться в Европу и стать беженцами? — Они получают визы для въезда на лечение, обучение, деловые и туристические. Чаще всего, туристические. Но то, что они не гуляют по Невскому, а отправляются к финской границе на второй день пребывания в России, не является правонарушением. Иностранец воспользовался полученным на законных основаниях правом въезда и пребывания в РФ. Куда ехать и что посещать — его личное дело. Если умного человека с действующей визой спросят, что он делает в погранзоне, в качестве оправдания он скажет, что в туристической поездке есть время и для посещения Финляндии. Но когда там скапливается толпа на велосипедах, все понимают, что такое число «туристов», отказавшихся от знакомства с достопримечательностями Петербурга, целенаправленно ищет пути для въезда в страну Евросоюза. Мы сталкиваемся с этим не впервые. Многие гости во время чемпионата мира по футболу поступали так же. Их останавливали наши правоохранительные органы и выдворяли из страны.

— Если визовую поддержку оказывает туристическая фирма, то она оформляет туристическое приглашение, а также ваучер, в котором указываются паспортные данные, отели, в которых клиент будет останавливаться. Туроператоры, с одной стороны, несут ответственность за него на территории России, с другой, не могут уследить за тем, что делают все их туристы. «Велосипедисты» могут оплатить их услуги и приехать по правилам, а тут сесть на велосипед и поехать к Финляндии.

— Не только у туроператора, но и у отеля/хостела есть такая ответственность: заехавшего гостя обязаны поставить на регистрационный учет в миграционном отделе МВД, а если он выехал и никого об этом не уведомил, сотрудники отеля должны снять его с учета. По закону, если человек непрерывно проживает по одному адресу более семи дней, он должен встать на регистрационный учет. Чаще сотрудники правоохранительных органов, правда, трактуют эту норму закона по-своему: если у человека, документы которого они проверяют, нет регистрации, то неважно, когда он въехал в страну, его штрафуют на 5 тысяч рублей. Повторный штраф — основание для судебного процесса по выдворению из страны либо запрету на въезд в Россию.

— Иностранцы, получившие учебные визы, как выяснилось, тоже могут использовать Петербург в качестве транзита. Кто эти люди — те, кто уже получил диплом, еще учатся или воспользовались возможностью въехать по учебной визе в Россию и через Петербург выбраться в Европу? — Если человек поступил в учебное заведение, какое-то время учился, а потом пошел в финское консульство, чтобы получить визу и уехать — это законный способ пересечения границы. Когда иностранный студент с российской учебной визой хочет пересечь границу, чтобы получить убежище в Финляндии, тут уже — компетенция финских таможенников, они решают, пускать такого соискателя убежища или нет. Потому что для путешествия по территории России у такого студента препятствий нет.



Если виза заканчивается, то в день ее окончания студент должен покинуть Россию, причем не через российско-финскую границу. Там его явно не пропустит финская сторона. А если даже на один день этот выпускник вуза задерживается в России, то его ждет штраф — либо в аэропорту, либо по судебному решению.



Что касается учебных виз, которые получают иностранцы не для того, чтобы учиться в Петербурге, а чтобы выехать из него в Европу, то такая афера возможна только с негосударственным вузом. — Что будет с теми людьми — представителями в основном арабских стран, которых сейчас сотнями задерживают на границе?

— Если в документах у них заявлена одна цель въезда в Россию (лечение, обучение, туризм), а на самом деле они используют нашу страну как транзитную, правоохранительные органы должны доказать в суде, что эти люди сообщили заведомо ложные сведения о себе. С большой вероятностью их поведут в суд, который примет решение о штрафе (5–7 тысяч рублей) за нарушение режима пребывания с выдворением в соответствии со статьей 188 КоАП РФ. Если туристическая или любая другая виза, с которой он прибыл, еще не закончилась, то как вариант лайт, могут только оштрафовать за нарушение — сообщение заведомо ложных сведений.

Решение о выдворении из страны может быть самостоятельным (если судья поверил, что беженец уедет сам — за свой счет или за счет родственников купит обратный билет), либо контролируемым. Если принимается решение о контролируемом выдворении, то иностранца направляют в Центр временного содержания иностранных граждан, решение суда вступает в силу в течение 10 дней. А затем приставы приступают к его выполнению. В течение полутора недель нарушитель (или его родственники) покупает билет и обращается к приставам с просьбой организовать вылет домой или в безвизовую страну. Если оплатить дорогу некому, то его выдворяют из страны за государственный счет. Сейчас это происходит, кстати, быстро. — Если эти мигранты из бывших стран СНГ, например, Таджикистана, к ним применимо такое законодательство?

— Чаще всего из СНГ к нам едут граждане Таджикистана, Молдовы, Узбекистана (из Украины по понятным причинам едут реже, все, кто хотел, уже приехали), Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении. Они могут спокойно въехать в Россию без визы, оформить здесь документы и прийти в консульство той же Финляндии, чтобы сделать визу. И если даже они попытаются «рвануть» в Европу через наши границы без соответствующих документов, чтобы попросить убежище, они не нарушат российское законодательство, поскольку для них Россия не транзитная страна. По сути, они приезжают в страну пребывания, у них есть 90 дней, в течение которых они могут перемещаться по всей территории. То есть их попытка пересечения границы — головная боль для финских таможенников.

Беседовала Кира Черных для «Фонтанки.ру»