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    Проезд по дамбе возле Кронштадта ночью перекроют в обе стороны

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    Дорожные работы более чем на полчаса остановят движение по скоростной автодороге, проходящей по дамбе Петербурга. Перекрывать будут участок возле Кронштадта, где идет реконструкция развязки.

    В 2:00 25 ноября будет полностью перекрыто движение по Финской и Невской сторонам САД КЗС на 126-м километре КАД, сообщает 24 ноября пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга. Ориентировочно магистраль остановят на 30–40 минут. Внешнее кольцо мобильные экипажи ГИБДД перекроют на подъезде к развязке с Кронштадтским шоссе, внутреннее закроют перед въездом в автодорожный тоннель и на дублере в районе АЗС «Роснефть».

    Перекрытия осуществляются в рамках реконструкции развязки КАД и Кронштадтского шоссе. Выезд из Кронштадта в сторону Бронки и Горской ограничен не будет.

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    Гость24 Ноя 2023 в 12:20
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