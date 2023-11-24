Проезд по дамбе возле Кронштадта ночью перекроют в обе стороны

Дорожные работы более чем на полчаса остановят движение по скоростной автодороге, проходящей по дамбе Петербурга. Перекрывать будут участок возле Кронштадта, где идет реконструкция развязки.



В 2:00 25 ноября будет полностью перекрыто движение по Финской и Невской сторонам САД КЗС на 126-м километре КАД, сообщает 24 ноября пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга. Ориентировочно магистраль остановят на 30–40 минут. Внешнее кольцо мобильные экипажи ГИБДД перекроют на подъезде к развязке с Кронштадтским шоссе, внутреннее закроют перед въездом в автодорожный тоннель и на дублере в районе АЗС «Роснефть».