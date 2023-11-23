В Александринке покажут необычные мультимедийные оперы по письмам Пушкина, Достоевского и других классиков

26 ноября на Новой сцене Александринского театра покажут пять мультимедийных опер, посвященных классикам отечественной литературы. Программа получила название «Русские писатели пишут письма» и стала коллаборацией современных художников и авторов новой музыки. В центре представления окажется музыкальный арт-объект, который дополнят визуальным сопровождением и инсталляциями.
Героями опер стали Александр Пушкин, Иван Гончаров, Фёдор Достоевский, Лев Толстой и Михаил Булгаков. В основу либретто легли фрагменты их переписок. Как пишут организаторы, зритель увидит пугающую, хтоническую, а порой ехидную трактовку их эпистолярного наследия.
Представление пройдёт в рамках XXXIV фестиваля новой музыки «Звуковые пути». В качестве исполнителей выступят артисты петербургского МолОт-ансамбля, режиссер — Фёдор Федотов.
Начало концерта в 19:00. 16+
Андрей Оу