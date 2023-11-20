«Это очень важно для карьеры, по крайней мере, в нашей стране». В Петербурге вручили премию «Онегин»

На исторической сцене Мариинского театра вечером 19 ноября вручали VIII национальную оперную премию «Онегин». Награждение лауреатов сопровождал Гала-концерт с участием звезд — и те также не ушли без наград. Так, итальянский бас Ферруччо Фурланетто получил статуэтку «От России с любовью», а маэстро Валерий Гергиев — «Онегина» за выдающийся вклад в развитие музыкального театра.



В основных номинациях призы получили: Полина Шароварова, солистка Московского академического музыкального театра им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко (номинация «Дебют. Женщины»), Шота Чибиров из Московского музыкального театра «Геликон-опера» («Дебют. Мужчины»), Алексей Зеленков из Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (в номинации «Мастер сцены»), Лариса Костюк из Московского музыкального театра «Геликон-опера» (в номинации «Примадонна»), Игорь Морозов в постановке Башкирского государственного театры оперы и балета (в номинации «Гость», присуждаемой за участие в спектакле другого театра), Павел Межов из Урал Опера Балет (в номинации «Роль второго плана»), ансамбль исполнителей оперы «Кармен» в постановке Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина (в номинации «Состав») и постановка «Нормы» В. Беллини Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (в номинации «Событие»).

