С рэпа на рок. Две песни «Агаты Кристи» признаны пропагандой наркотиков

Сразу две песни российской рок-группы «Агата Кристи» признаны пропагандой наркотиков. Об этом 19 ноября на своей странице в запрещенной соцсети сообщил продюсер Антон Чернин со ссылкой на Глеба Самойлова. Отмечается, что предупреждение получили оба брата, которые с 2008 года из-за разногласий выступают отдельно.



Пропагандой признаны песни «Моряк» и «Опиум для никого». «Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — передает слова Самойлова Чернин. В комментариях пользователи оставили запись концерта Вадима Самойлова в Новосибирске, где музыкант получил такую же депешу.

