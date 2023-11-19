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    С рэпа на рок. Две песни «Агаты Кристи» признаны пропагандой наркотиков

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    Сразу две песни российской рок-группы «Агата Кристи» признаны пропагандой наркотиков. Об этом 19 ноября на своей странице в запрещенной соцсети сообщил продюсер Антон Чернин со ссылкой на Глеба Самойлова. Отмечается, что предупреждение получили оба брата, которые с 2008 года из-за разногласий выступают отдельно.

    Пропагандой признаны песни «Моряк» и «Опиум для никого». «Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров», — передает слова Самойлова Чернин. В комментариях пользователи оставили запись концерта Вадима Самойлова в Новосибирске, где музыкант получил такую же депешу.

    До этого претензии по части пропаганды наркотиков у исполнительной власти были к рэперам. Из последнего можно вспомнить, например, штраф для Scally Milano, который стал известен широкой общественности после фотографии с Екатериной Мизулиной. Штраф за пропаганду запрещенного грозит рэп-исполнителю Big Baby Tape.

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    Агата КристиПропагандаПропаганда наркотиковРок
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